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وزير التعليم يشهد الحفل الختامى لبطولة دورى شمال إفريقيا للمدارس

الإثنين، 10 أكتوبر 2022 10:45 م
وزير التعليم يشهد الحفل الختامى لبطولة دورى شمال إفريقيا للمدارس وزير التعليم يشهد الحفل الختامى لبطولة دورى شمال إفريقيا للمدارس
كتب: محمود طه حسين

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شهد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الحفل الختامى لبطولة دوري شمال إفريقيا للمدارس، باستاد 30 يونيو، والتي تقام بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ووزارة الشباب والرياضة والاتحاد الأفريقى لكرة القدم والاتحاد المصرى للرياضة.

وحرص الوزير، على الحديث مع الطلاب المشاركين في البطولة، مهنئًا الفرق الفائزة بالمراكز الأولى في البطولة، كما وجه حجازى الشكر للقرية الرياضية باستاد الدفاع الجوي على استضافتها بطولة دوري شمال إفريقيا للمدارس.

وجاء ترتيب الفرق المشاركة بالنسبة للبنين، تونس في المركز الأول، والجزائر بالمركز الثاني، ومصر فى المركز الثالث.

وبالنسبة لترتيب الفرق المشاركة بنات، المغرب في المركز الأول، وتونس في المركز الثاني، ومصر في المركز الثالث.

 

شهد الاحتفالية عدد من قيادات وزارتي التربية والتعليم والشباب والرياضة، والاتحاد الإفريقي لكرة القدم، والاتحاد المصري للرياضة.

 


التربية والتعليم

بطولة إفريقيا للمدارس

اخبار التعليم

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