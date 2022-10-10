وزيرة الخارجية الألمانية تفتتح مؤتمر برلين للمناخ غدا

كتبت: هناء أبو العز

تفتتح وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، غدا الثلاثاء، مؤتمر برلين للمناخ والأمن 2022، بمقر الوزارة بالعاصمة الألمانية برلين.

وذكرت الخارجية الألمانية - في بيان - أن فعاليات المؤتمر ستستمر على مدار يومي 11 و12 أكتوبر الجاري، ويأتي تحت شعار "المناخ-الصراع- صدمات الأزمات: تجاوز المخاطر"، ويوفر منصة لمناقشة تأثير أزمة المناخ على الأمن الدولي.

وأشار البيان إلى دعوة العدد من وزراء الخارجية والبيئة حول العالم للمشاركة في المؤتمر، إلى جانب دعوة مؤسسات الفكر والرأي والمجتمع المدني، مضيفا أن المؤتمر سيطلق مبادرة المناخ من أجل السلام والتي تهدف إلى مواءمة الموارد والاحتياجات بشكل أفضل وتعزيز التعاون في هذا السياق.

ومن المقرر أن تلقي وزيرة الخارجية الألمانية كلمة الافتتاح، بالإضافة إلى مشاركتها في حلقة نقاشية مع كل من وزيرة البيئة والمناخ بدولة الإمارات العربية المتحدة مريم المهيري، وزيرة الدولة في وزارة الخارجية الفنلندية جوانا سوموفوري، ووزيرة البيئة والمناخ الصومالية خديجة ماكساميد المخزومين.