اليوم السابع
Ads
الإثنين، 10 أكتوبر 2022 05:31 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

وزيرة الخارجية الألمانية تفتتح مؤتمر برلين للمناخ غدا

الإثنين، 10 أكتوبر 2022 04:28 م
وزيرة الخارجية الألمانية تفتتح مؤتمر برلين للمناخ غدا أنالينا بيربوك
كتبت: هناء أبو العز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تفتتح وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، غدا الثلاثاء، مؤتمر برلين للمناخ والأمن 2022، بمقر الوزارة بالعاصمة الألمانية برلين.
 
وذكرت الخارجية الألمانية - في بيان - أن فعاليات المؤتمر ستستمر على مدار يومي 11 و12 أكتوبر الجاري، ويأتي تحت شعار "المناخ-الصراع- صدمات الأزمات: تجاوز المخاطر"، ويوفر منصة لمناقشة تأثير أزمة المناخ على الأمن الدولي.
 
وأشار البيان إلى دعوة العدد من وزراء الخارجية والبيئة حول العالم للمشاركة في المؤتمر، إلى جانب دعوة مؤسسات الفكر والرأي والمجتمع المدني، مضيفا أن المؤتمر سيطلق مبادرة المناخ من أجل السلام والتي تهدف إلى مواءمة الموارد والاحتياجات بشكل أفضل وتعزيز التعاون في هذا السياق.
 
ومن المقرر أن تلقي وزيرة الخارجية الألمانية كلمة الافتتاح، بالإضافة إلى مشاركتها في حلقة نقاشية مع كل من وزيرة البيئة والمناخ بدولة الإمارات العربية المتحدة مريم المهيري، وزيرة الدولة في وزارة الخارجية الفنلندية جوانا سوموفوري، ووزيرة البيئة والمناخ الصومالية خديجة ماكساميد المخزومين.

مؤتمر برلين

التغير المناخ

وزيرة الخارجية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة