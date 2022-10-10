اليوم السابع
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الإثنين، 10 أكتوبر 2022 08:59 م
أكرم القصاص
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"تنفيذًا لمبادرة "مناخنا حياتنا"

واعظات الأزهر يعقدن ورشة عمل حول (المرأة والمناخ)

الإثنين، 10 أكتوبر 2022 07:39 م
واعظات الأزهر يعقدن ورشة عمل حول (المرأة والمناخ) واعظات الأزهر الشريف
كتب لؤى على

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عقدت واعظات الأزهر الشريف بالتعاون مع أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ وباحثى الفتوى برئاسة الدكتور حسن الصغير، ورشة عمل بعنوان (التحديات التي تواجه المرأة في ظل التغيرات المناخية وسُبُل مواجهتها)، بإشراف د. نظير عيّاد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، وذلك تنفيذًا للبنود التي نصّت عليها المبادرة التى أطلقها المجمع بالتعاون مع وزارة البيئة بعنوان: "مناخنا حياتنا".

وحاضر فى الورشة التى عُقِدت افتراضيًّا، كلٌّ من الدكتورة إلهام شاهين أستاذ العقيدة بجامعة الأزهر ومساعد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية لشئون الواعظات والدكتورة آمال السباعى عميد كلية التمريض بنات بجامعة الأزهر والدكتورة لبنى القطقاط مدرس علم النفس فى كلية الدراسات الإنسانية بتفهنا الأشراف- جامعة الأزهر.

 

 

 


واعظات الازهر

تغير المناخ

قمة المناخ

الازهر الشريف



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