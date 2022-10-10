هيحسن مزاجك ويقوى مناعتك.. اعرف فوائد الزعتر لجسمك

فاطمة ياسر

الزعتر يعد من الأعشاب ذات المذاق الخاص، والرائحة الرائعة التي تجعله مميزًا كمشروب أو عند إضافته إلى الأطعمة أثناء الطهي، كما أنه له العديد من الفوائد الغذائية التى تحل علي الجسم فور تناوله، وهذا ما سنتعرف عليه وفقًا للتقرير المنشور عبر موقع "EVERYDAYHEALTH".

- يعالج حب الشباب، لأنه يحتوي علي خصائص مضادة للبكتيريا، ولذا تناوله أو ضع زيت الزعتر علي البشرة له دور كبير في علاج البثور.

-تناوله يخفض ضغط الدم، لأن لديه القدرة علي خفض معدلات ضربات القلب، ويساعد أيضا في خفض نسبة الكولسترول المرتفع، ولذا تناوله يعد حيلة جيدة للأشخاص الذين يعانون من هذه المشكلة.

-يساعد علي تخفيف حدة السعال والتهاب الحلق، فكان قديما يستخدم في الطب القديم، فقد ثبت فعاليته عي علاج اعراض التهاب الشعب الهوائية، ومشاكل الجهاز التنفسي.

-يعمل علي تقوية الجهاز المناعي، والسبب أنه يحتوي على عدد كبير من الفيتامينات والمعادن المهمة للجهاز المناعي، مثل فيتامين أ، فيتامين سي، النحاس، الحديد، والمنجنيز، ولذا فتناوله يعد من الأمور المهمة لعلاج وتقوية الجهاز المناعي.

-يحسن المزاج، فهو يحتوي علي مادة الكارفاكرول، التي من دورها تحسن المزاج، وأيضا غناه بمواد السيروتونين والدوبامين يعمل علي تنظيم المزاج والشعور بمزاج جيد.