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هيئة الأرصاد: حالة عدم استقرار فى الأحوال الجوية بداية من الأسبوع المقبل

الإثنين، 10 أكتوبر 2022 09:55 م
هيئة الأرصاد: حالة عدم استقرار فى الأحوال الجوية بداية من الأسبوع المقبل حالة الطقس
كتب محمود راغب

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كشفت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، عن توقعات بتعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية بداية من السبت المقبل.
 
وأشارت هيئة الأرصاد إلى أنه نظرا للتغيرات الحادة والسريعة فى حالة الطقس سيتم الإعلان عن تفاصيل هذه الحالة وفق أخر صور الأقمار الصناعية الأيام المقبلة.
 
و شهد اليوم الاثنين، استمرار انخفاض فى درجات الحرارة ، ليسود طقس مائل للحرارة  نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية وشمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ، ويكون مائل البرودة فى الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر على شمال البلاد حتى شمال الصعيد .
 
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية ، أن غدا الثلاثاء يشهد نشاط رياح ليلا على بعض المناطق مما يقلل الاحساس بارتفاع نسب الرطوبة، ويشهد وشبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.
 
 

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