هل تنام أقل من 7 ساعات؟ قد تواجه هذه المخاطر الصحية بسبب قلة النوم

كتبت إيناس البنا

الأكل الصحي وممارسة التمارين الرياضية بانتظام مهمان للحفاظ على صحة الفرد، وبالمثل ينام ساعات النوم الكافية مهمة أيضًا للحفاظ على صحة الفرد، إذا كنت لا تنام جيدًا، فقد يؤدي ذلك إلى سلسلة من المشكلات الصحية، وبالتالي من المهم للغاية أن تنام ما لا يقل عن سبع إلى ثماني ساعات.

ومع ذلك ، قد يواجه المرء أيضًا صعوبة في النوم ويمكن أن يكون هناك عدة أسباب لهذه الحالة، من الأرق لتوقف التنفس أثناء النوم، يمكن أن يكون هناك مجموعة واسعة من العوائق للنوم، إذا كنت تعاني من هذه الحالات، فمن المهم أن تتحدث إلى الطبيب حتى يتمكن من إرشادك، لأنه إذا كنت لا تنام بشكل كافٍ، فقد يؤدي ذلك إلى ظهور العديد من المشكلات الصحية.

وفقا لموقع "healthline"، ألقِ نظرة على بعض المشاكل الصحية الناتجة عن قلة النوم.

الاكتئاب

الأشخاص الذين لا ينامون جيدًا يكونون أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب من الأشخاص الذين ينامون جيدًا في الليل، عندما لا تنام، يؤثر ذلك على قدرتك على تنظيم المشاعر ويمكن أن يزيد من خطر الإصابة بالاكتئاب.

مشكلة الجهاز التنفسي

عندما لا تنام جيدًا، فإنها تؤدي إلى مشاكل في الجهاز التنفسي مثل البرد والإنفلونزا وفي الحالات الشديدة وأمراض الجهاز التنفسي أيضًا، ومع ذلك، إذا كنت تعاني بالفعل من أمراض الجهاز التنفسي، فإن النوم القليل قد يجعل الحالة أسوأ.

أمراض القلب

عدم النوم لساعات كافية يمكن أن يؤدي إلى أمراض القلب والأوعية الدموية، عندما تنام ، يقوم جسمك بإصلاح نفسه ، ولكن عندما لا تنام جيدًا، لا يستطيع جسمك إصلاح الأوعية الدموية التي يمكن أن تؤدي في النهاية إلى أمراض القلب.

نظام الغدد الصماء

عندما لا تنام لساعات كافية ، يمكن أن يؤثر ذلك على هرموناتك ويؤثر ذلك على جسمك، عندما لا يفرز جهاز الغدد الصماء الهرمونات ، تتأثر الكثير من الأنشطة في الجسم مثل إصلاح الخلايا وعمل الغدة النخامية والعديد من الأنشطة الأخرى.