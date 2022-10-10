هل تغير صوتك بعد الإصابة بكورونا؟.. اعرف كيف يؤثر الفيروس على حلقك

كتبت فاطمة خليل

يستغرق معظم الأشخاص المصابين بكورونا بضعة أيام أو أسابيع للشعور بالتحسن، وعادةً ما يستغرق الشفاء التام أقل من 12 أسبوعًا، ومع ذلك، يستمر بعض الأشخاص في تجربة الأعراض المزمنة حتى بعد 12 أسبوعًا وهذه تسمى "أعراض كورونا طويل الأمد"، وفي تحديث نُشر في المجلة الطبية البريطانية تم تضمين عرض جديد ضمن قائمة أعراض كورونا الطويل الأمد وهو عرض تغير الصوت، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".



يحدث التهاب أو جفاف في الحلق مع إحساس بالاختناق" و "صوت متغير".في السابق، كان التهاب الحلق فقط مرتبطًا بشكل أساسي بهذه الحالة.

أوضحت الدراسة أن التهاب الحلق أصبح أحد أكثر أعراض كورونا انتشارًا ، حتى أكثر من الحمى ووفقًا لخبراء الصحة، في الوقت الحالي، يبدأ كورونا في ثلثي الأشخاص المصابين بالتهاب الحلق.

بالنسبة للتغير في الصوت، يمكن أن تختلف طيف الأعراض من "متقطع إلى بحة مستمرة في الصوت وعدم الراحة أو الألم، وضيق التنفس (صعوبة التنفس)"، وفقًا لمدونة نُشرت في المجلة الطبية البريطانية. كما يمكن أن يحدث هذا حتى لو لم تكن هناك مشكلات صوتية من قبل كورونا.

تشير الدراسة إلى أنه قد يواجه الناس أيضًا صعوبة في بلع الطعام. قد يكون هذا بسبب صعوبات في التنفس لأننا نحبس أنفاسنا بشكل طبيعي عندما نبتلع لمنع أي طعام أو سوائل من دخول الرئتين. يمكن أن تؤدي صعوبات التنفس إلى صعوبة في تنسيق التنفس والبلع.

يقول الباحثون إنه لا يوجد "تفسير واضح" حتى الآن للسبب الذي يجعل الفرد "يطور كورونا لفترة طويلة بينما يتعافى الآخر بسرعة".



يعد كورونا الطويل أكثر شيوعًا لدى أولئك الذين يعانون من مرض حاد ولكنه قد يحدث بعد مرض خفيف أو حتى بدون أعراض."

لاحظ الباحثون أيضًا أن كورونا لفترة طويلة أكثر شيوعًا بين الأشخاص الذين تم نقلهم إلى المستشفى، والذين تتراوح أعمارهم بين 35 و 69 عامًا، أو الإناث، أو الذين يعيشون في مناطق محرومة، أو يعملون في مجال الرعاية الصحية أو الرعاية الاجتماعية أو التعليم.



الأشخاص الذين لديهم مؤشر كتلة جسم مرتفع ، ولديهم أكثر من حالة صحية موجودة مسبقًا يكونون أيضًا أكثر عرضة لخطر الإصابة بـ كورونا لفترة طويلة.

أعراض أخرى لفيروس كورونا الطويل قائمة الأعراض الطويلة لكورونا يمكن أن تختلف هذه من شخص لآخر ، اعتمادًا على عوامل متعددة. تتضمن بعض هذه الأعراض ما يلي:

-إعياء

- ضيق التنفس

-ألم صدر

-ضباب الدماغ

- دوار

- فقدان الشم والتذوق

- طفح جلدي

-التهاب الملتحمة

- انتفاخ البطن

-قلة النوم

- القلق والاكتئاب واضطراب ما بعد الصدمة (PTSD)

- آلام المفاصل والعضلات