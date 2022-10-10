نقص فيتامين ب 12 يمكن أن يسبب ضعفًا فى الأطراف وتقرحات شديدة بالفم

كتبت إيناس البنا

هل تعاني من ضعف في الأطراف؟ يعتقد الأطباء أن الحالة تشير إلى أعراض نقص فيتامين ب 12 هذا النقص الذي يشمل التعب وتقلب المزاج والتعب المستمر ومشاكل الأعصاب.

لا ينتج جسم الإنسان فيتامين ب 12 ، وبالتالي يجب زيادة تناول الأطعمة التي تحتوي على المغذيات، فيتامين B12 ضروري لتوليد الحمض النووي وإنتاج خلايا الدم الحمراء ويساعد في دعم الجهاز العصبي.

وفقا لموقعmedicalnewstoday" " تظهر العديد من أعراض نقص فيتامين ب 12 لأنه يتسبب في نقص خلايا الدم السليمة، ويحتاج الجسم إلى الكثير من هذه الخلايا للحصول على الأكسجين في جميع أنحاء الجسم والحفاظ على صحة الأعضاء.

أعراض نقص فيتامين ب 12

يمكن أن تسبب الأعراض التالية لنقص فيتامين ب 12 تداعيات خطيرة:

خدر ووخز في الأطراف

في كثير من الأحيان، قد تشعر بوخز في يديك وقدميك، تحدث هذه الأعراض عندما يعاني جسمك من نقص حاد في فيتامين ب 12 حيث يشعر الجهاز العصبي بآثار جانبية لضرر معين.

مشكلة في المشي

يمكن أن يؤدي تلف الأعصاب المحيطية الناتج عن نقص فيتامين ب 12 إلى مشاكل في الحركة، بما في ذلك المشي دون دعم. في كثير من الأحيان، قد تشعر بتناقص ردود الفعل.

التعب والإرهاق

بسبب نقص إنتاج خلايا الدم الحمراء، قد تشعر دائمًا بالإرهاق نظرًا لعدم وجود الكثير من الأكسجين في الجسم.

زيادة معدل ضربات القلب

يمكن أن يكون معدل ضربات القلب الأسرع أيضًا أحد العلامات الرئيسية لنقص فيتامين ب 12، نظرًا لعدم إنتاج خلايا الدم الحمراء بشكل كافٍ ، ينخفض ​​معدل الأكسجين في الجسم مما يؤدي إلى الضغط على القلب لدفع كمية أكبر من الدم.

فقدان الوزن وانخفاض الشهية

يؤدي نقص فيتامين ب 12 في الجسم إلى انخفاض الشهية وفقدان الوزن غير المبرر. كما أنه يسبب مشاكل في الهضم تشمل الغثيان والقيء والدوار.

الألم المستمر

يؤثر نقص فيتامين ب 12 بشدة على صحة الفم أيضًا، قد تعاني من ألم مستمر بسبب تورم اللثة واللسان، يعاني الكثير من الناس أيضًا من تقرحات الفم وحرقان.