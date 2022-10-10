نجاح إجراء 10 عمليات لإزالة المياه البيضاء بالعين بمستشفى طيبة جنوب الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

أعلنت هيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، عن نجاح إجراء 10 عمليات لإزالة المياه البيضاء بالعين، باستخدام تقنية (الفاكو) مع زراعة عدسة للعين بمستشفى طيبة التخصصى بمدينة إسنا بالأقصر، وذلك بتكلفة 300 جنيه فقط للعملية الواحدة تحت مظلة منظومة التأمين الصحى الشامل.

وقال الدكتور أحمد شفيق مدير فرع الهيئة بالأقصر، فى بيان صحفى، أنه تعتبر إزالة المياه البيضاء واحدة من أهم وأشهر العمليات التى تُجرى فى مجال طب وجراحة العيون، وترجع شهرتها إلى أن المياه البيضاء تصيب الكثير من الناس بصورة طبيعية نظرًا للتقدم فى العمر، ويعتبر ترك المياه البيضاء فى العين من أشهر أسباب الإصابة بالعمى، وتعمل تقنية الفاكو على إزالة المياه البيضاء من أمام عدسة العين واستبدال العدسة المعتمة بأخرى صناعية سليمة وذلك، بالاعتماد على جهاز الموجات فوق الصوتية.

وأضاف الدكتور أحمد شفيق، أنه أجرى قائمة العمليات الطاقم الطبى المكون من الدكتور أحمد يحيى استشارى طب وجراحات العيون، والدكتور إسلام أحمد ماهر أخصائى الرمد بمستشفى طيبة التخصصى، والدكتورة آلاء عبد الصبور اخصائى الرمد بمستشفى طيبة التخصصى، وبمشاركة فريق التخدير الدكتور أحمد سعودى استشارى التخدير، والدكتور محمود عطا أخصائى التخدير، والدكتور أحمد زكى أخصائى التخدير، وبمشاركة متميزة من فريق التمريض المكون من إسراء عبدالمعين وإسلام عبدالرحيم وفاطمة عبدالله وهبة السيد، ومحمد صبحى مشرف تمريض العمليات، والشاذلى صبرى إشراف عام تمريض، وتم إجراء قائمة العمليات تحت إشراف الدكتور محمد عبدالهادى مدير إدارة الرعاية الثانوية والثالثية بفرع الأقصر، والقائم بأعمال مدير مستشفى طيبة التخصصى.