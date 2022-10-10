نائب محافظ الأقصر يشهد ندوة حول نصر أكتوبر بمكتبة مصر العامة بالكرنك.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

شهد محمد عبد القادر نائب محافظ الأقصر، فعاليات الندوة التثقيفية "أكتوبر .. إرادة وطن"، والتي تنظمها مكتبة مصر العامة بالأقصر بالتعاون مع جمعية المصري بمناسبة ذكري انتصارات أكتوبر تحت رعاية المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر.

وحاضر في الندوة اللواء أركان حرب محمد الشهاوي، رئيس أركان إدارة الحرب الكيماوية الأسبق ومستشار كلية القادة والأركان وعضو المجلس المصري للشئون الخارجية، كما عرض خلال الندوة أهم الدروس المستفادة من نصر أكتوبر، مشيرًا إلى أن ذكرى نصر حرب أكتوبر ذكرى عزيزة وغالية حيث قدم المصريون في حرب أكتوبر البطولات والتضحيات موضحاً أهم ملامح خطة الخداع الاستراتيجي التي نفذتها الدولة المصرية وأجبرت العالم أجمع على احترام الدولة المصرية وقيادتها.

ومن جانبه أعرب نائب المحافظ خلال الندوة التثقيفية، عن تقديره لقيادات القوات المسلحة معبرًا عن اعتزازه وجميع المصريين بذكرى نصر أكتوبر المجيدة وفخرهم واعتزازهم بتضحيات أبطال أكتوبر، وما حققوه من نصر شهد به العالم أجمع.

وفى نفس السياق، شارك محمد عبد القادر خيرى نائب محافظ الأقصر، فى زراعة شجرة ضمن التغيرات المناخية، وذلك بإسم أعضاء الوفود العربية المشاركة في برنامج "سفينة النيل"، والبالغ عددهم 120 شاب وفتاة من 13 دولة عربية، أمام ديوان عام محافظة الأقصر تحت مسمى شجرة السفينة الخضراء تماشياً مع مؤتمر المناخ cop27، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر.

كما التقى محمد عبد القادر خيري نائب محافظ الأقصر، مع الشباب العربي المشاركين في فعاليات مشروع سفينة النيل للشباب العربي، التي انطلقت من محافظة أسوان إلى الأقصر والتي ستستمر بالمرور على باقي المحافظات التي تقع على ضفاف النيل وصولاً إلى القاهرة، وتنفذ فعالياتها وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع جامعة الدول العربية، وذلك خلال الفترة من 4 حتى 14 أكتوبر الجاري، بمشاركة 120 شاب وفتاة من 13 دولة عربية،(الأردن - الإمارات - المغرب- البحرين - ليبيا -الصومال- السودان - اليمن - فلسطين - موريتانيا - مصر- الجزائر- العراق).



عروض الأطفال خلال فعاليات الندوة بالأقصر



ندوة تثقيفية حول نصر أكتوبر بمكتبة مصر العامة بالكرنك



عروض فى فعاليات الندوة التثقيفية بمكتبة الكرنك