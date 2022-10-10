اليوم السابع
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منح جائزة نوبل فى الاقتصاد لعام 2022 للأمريكيين" برنانكى ودايموند وديبفيج"

الإثنين، 10 أكتوبر 2022 12:54 م
منح جائزة نوبل فى الاقتصاد لعام 2022 للأمريكيين" برنانكى ودايموند وديبفيج" جائزة نوبل ـ صورة أرشيفية
وكالات الأنباء

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فاز الرئيس السابق للاحتياطى الفيدرالى الأمريكى بن ​​برنانكى والباحثين الأمريكيين دوجلاس دايموند وفيليب ديبفيج بجائزة ألفريد نوبل التذكارية من بنك السويد لعام 202، حسبما نقلت "روسيا اليوم".

ووفقا للجنة نوبل بالأكاديمية الملكية السويدية للعلوم فى ستوكهولم فقد تم منح الجائزة للباحثين الثلاثة عن أبحاثهم فى البنوك والأزمات المالية العالمية.

وذكرت اللجنة: "الفائزون هذا العام في العلوم الاقتصادية، بن برنانكي ودوجلاس دايموند وفيليب ديبفيج، ساهموا في تحسين فهمنا لدور البنوك في الاقتصاد، لا سيما أثناء الأزمات المالية. من النتائج المهمة في بحثهم سبب أهمية تجنب انهيار البنوك".

 


نوبل

نوبل فى الاقتصاد

جائزه نوبل فى الاقتصاد

جائزه نوبل

نوبل فى الاقتصاد لعام 2022

بن ​​برنانكى

دوجلاس دايموند

فيليب ديبفيج



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