اليوم السابع
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الإثنين، 10 أكتوبر 2022 12:52 م
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مقتل امرأة فى مقاطعة بيلجورود بقصف أوكرانى لأراضى المنطقة

الإثنين، 10 أكتوبر 2022 12:34 م
مقتل امرأة فى مقاطعة بيلجورود بقصف أوكرانى لأراضى المنطقة الحرب الروسية الأوكرانية
وكالات الأنباء

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قال فياتشيسلاف غلادكوف محافظ مقاطعة بيلجورود، إن قصف القوات الأوكرانية لأراضى المنطقة تسبب بمقتل امرأة.

وأضاف المحافظ، حسبما نقلت "روسيا اليوم"، "قصفت القوات المسلحة الأوكرانية شيبكينو، أسفر عن مقتل امرأة تبلغ من العمر 74 عاما، لقد توفيت بعد أن أصيبت بجروح شديدة من شظايا، كما تسبب القصف ببعض الدمار".

ونوه المصدر، بأنه وفقا للبيانات الأولية، تضررت 3 بيوت خاصة، وأشار إلى أن كافة خدمات الطوارئ في المنطقة تعمل في موقع الحادث.

يذكر أن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، أفاد بأن عدد الهجمات الأوكرانية على مناطق بيلجورود وبريانسك وكورسك، تزايد بشكل كبير منذ بداية أكتوبر.

 


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