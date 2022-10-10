مع تضخم قياسى.. أسعار زيت الطعام ترتفع 200% فى الأرجنتين منذ بداية 2022

فاطمة شوقى

أكد كارلوس ماريا بيجبدير، مسئول في قطاع الأغذية، الرئيس السابق لغرفة التجارة والصناعة الأرجنتينية (CCIP)، أن أسعار زيت الطعام زادت فى شهر سبتمبر الماضى بنسبة 100%، وبذلك فقد بلغت نسبة ارتفاع أسعار الزيت فى البلاد 200% منذ بداية 2022، على خلفية استمرار حرب أوكرانيا".

وأشارت صحيفة "بريميرا اديسيون" الأرجنتينية، إلى أن نقص زيت الطعام مع ارتفاع الأسعار، أثر بشكل مباشر على محلات السوبر ماركت والمحلات التجارية فى البلاد.

وأكد المسئول فى صناعة المواد الغذائية أن ندرة المنتجات الرئيسية اصبحت ملحوظة فى الوقت الحالى على الرغم من الاستهلاك آخذ فى الانخفاض بسبب ارتفاع الاسعار.

وأشار المسئول إلى أن تكلفة زجاجة لتر من الزيت اصبح بـ1200 بيزو وهو ما يؤكد أن سعره ارتفع بنسبة 200% منذ بداية العام.

وحذر في الوقت نفسه من أن "باقي المنتجات الرئيسية في نفس المرحلة سجلت نموًا بنسبة 100٪ في قيمها".

ووصل التضخم فى الأرجنتين إلى معدلات قياسية بسبب الحرب فى أوكرانيا، ولأول مرة تصبح الأرجنتين ثانى أعلى معدل للتضخم فى أمريكا اللاتينية بعد فنزويلا التى سجلت 11.5%، حسبما قالت صحيفة "انفوباى" الأرجنتينية.

اتفق الفريق الاقتصادى والاستشاريون على توقع احتمال توقف التضخم فى الشهر الماضى عند مستوى مماثل لما كان عليه فى أغسطس، عندما أفاد المعهد الوطنى للإحصاء والتعداد أن مؤشر أسعار المستهلك (CPI) وصل إلى 7٪ وإلى 78.5٪ مقارنة إلى العام السابق.

كما تواجه زراعة فول الصويا لموسم 2022-23 الجاري هطول أمطار أقل من المعتاد نتيجة ظاهرة لانينا، وفقًا لخدمة الأرصاد الجوية الوطنية، وهو ما اثر على الانتاج فى الوقت الذى يعتبر فول الصويا مصدر صناعة الزيت فى البلاد أيضا.