مصرع 22 شخصا وفقدان العشرات إثر انهيارات أرضية فى فنزويلا

وكالات الأنباء

أعلنت نائبة الرئيس الفنزويلى ديلسى رودريجيز، مصرع 22 شخصا على الأقل وفقدان 52 آخرين إثر حدوث انهيارات أرضية فى ولاية أراغوا الشمالية فى فنزويلا.

وقالت رودريجيز في بيان نقلته "سوتنيك" الروسية، إن "الرئيس نيكولاس مادورو سيعلن هذه منطقة كوارث وأصدر أيضا مرسوما بالحداد لمدة ثلاثة أيام".

ونجمت الانهيارات الأرضية عن هطول أمطار غزيرة تسببت في فيضان عدة أنهار بالقرب من بلدة لاس تيجيرياس الواقعة على بعد نحو 60 كيلومترا من العاصمة كراكاس.

وذكرت رودريجيز، التي زارت المنطقة المتضررة، إنه تم إرسال القوات المسلحة الوطنية البوليفارية للبحث عن المفقودين.

وأشارت إلى أنه تم إنشاء ملاجئ للأسر المتأثرة وأنه سيتم مساعدة الشركات المتضررة.

وقال وزير العلاقات الداخلية والعدل والسلام ريميغيو سيبايوس إن أكثر من ألف مسؤول من وكالات الأمن وإدارة المخاطر تم إرسالهم استجابة لحالة الطوارئ.