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مصرع مسنة وإصابة شخصين في حادث اصطدام مقطورة بسيارة أجرة ببورسعيد

الإثنين، 10 أكتوبر 2022 07:14 م
مصرع مسنة وإصابة شخصين في حادث اصطدام مقطورة بسيارة أجرة ببورسعيد اسعاف - أرشيفية
بورسعيد - محمد عزام

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لقيت مُسنة مصرعها وأصيب شخصان، مساء اليوم الإثنين، اثر حادث اصطدام سيارة نقل مقطورة بسيارة أجرة على محور 30 يونيو نطاق محافظة بورسعيد.
 
استقبل مستشفى الزهور المركزي، أحد مستشفيات هيئة الرعاية الصحية التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل، كلا من: عادل إسماعيل أبو العينين إسماعيل 52 عامًا، وأسامة محمود ابراهيم محمد الهواري 64 عامًا، مصابان باشتباه ما بعد الارتجاج، ومريم اسماعيل ابو العينين اسماعيل 74 عامًا، جثة هامدة، بادعاء حادث اصطدام سيارة نقل مقطورة بسيارة أجرة على محور 30 يونيو نطاق محافظة بورسعيد.
 
حُرر محضر بالواقعة وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية، ووضعت الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة، والتصريح بالدفن، وجاري تقديم الإسعافات الأولية والخدمات الطبية للمصابين.
 
 

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