مصرع فتاة إثر اصطدام القطار بها في الشرقية

الشرقية فتحية الديب

لقيت فتاة فى العقد الثانى من العمر مصرعها، اليوم، متأثرة بإصابتها، إثر تعرضها لحادث تصادم القطار بها ناحية موقف ميت غمر- شيبة، دائرة مركز شرطة الزقازيق.



تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد الجمسى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى الأحرار التعليميى، بوصول" دعاء م ح ع" 20 عاما مقيمة قرية الصوفية مركز أولاد صقر جثة هامدة.



بالانتقال والفحص تبين من التحريات الأولية، أنه أثناء مرور الفتاة مزلقان السكة الحديد أمام موقف ميت غمر- قرية شيبة، نطاق مركز شرطة الزقازيق، اصطدم بها القطار ولفظت أنفاسها متأثرة بإصابتها.



انتقلت سيارة الإسعاف إلى موقع الحادث وجرى نقل المتوفية إلى مستشفى الأحرار التعليمي، تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.













