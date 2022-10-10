مصرع عامل صعقته الكهرباء أثناء توصيل موتور مياه بعقار في شبرا الخيمة

القليوبية إبراهيم سالم

لقي عامل مصرعه، إثر تعرضه لصعق كهربائي، أثناء عمله بأحد العقارات تحت الإنشـاء بمنطقة أم بيومي دائرة قسـم شرطة أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، وذلك وحال قيام المتوفى بتوصيل الكهرباء لموتور رفع مياه، لامست يده أحد الأجزاء غير المعزولة بالموتور فصعقه التيار الكهربائي وتوفى على الفور، جرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى ناصر العام، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعي.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، يفيد ورود بلاغ من مستشفى ناصر العام، باستقبال جثة عامل، تعرض لصعق كهربائي أثناء توصيل الكهرباء لموتور رفع مياه، بأحد العقارات تحت الإنشـاء بمنطقة أم بيومي دائرة القسـم.

على الفور انتقل ضباط مباحث القسم لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص، تبين مصرع "إسلام ح م"، 18 سنة، عامل، بأحد شركات المقاولات، إثر تعرضه لصعق كهربائي أثناء توصيل الكهرباء لموتور رفع مياه، لامست يده أحد الأجزاء غير المعزولة بالموتور فصعقه التيار الكهربائي وتوفى على الفور، بأحد العقارات تحت الإنشـاء بمنطقة أم بيومي دائرة القسـم.

جرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى ناصر العام، وتحرر محضر بالواقعة، وتلوت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعي.