مصرع عامل سقط من أعلى شجرة نخيل أثناء تقليمها فى سوهاج

سوهاج - محمود مقبول

لقى عامل يبلغ من العمر 54 سنة مصرعه متأثرًا بإصابته على أثر سقوطه من أعلى إحدى أشجار النخيل بدائرة مركز جرجا، تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى جرجا العام تحت تصرف جهة التحقيق، والتي صرحت بدفنها لعدم وجود شبهة جنائية.

كان اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من اللواء أحمد فجر، نائب المدير لقطاع الجنوب يفيد بوفاة عامل عقب سقوطه من أعلى شجرة نخيل، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أِشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها اللواء محمود طه رئيس مباحث المديرية، والعميد نور عمر رئيس فرع بحث الجنوب، بسقوط شخص من أعلى شجرة نخيل ووفاته دائرة مركز جرجا، حيث تبين أنه أثناء قيام المدعو أحمد ع م د 54 سنة عامل ويقيم بذات الناحية بصعود شجرة نخيل لتقليمها اختل توازنه وسقط أرضا مما نتج عنه وفاته.

وبسؤال نجل عمومته المدعو محمد د م د 38 سنة عامل ويقيم بذات الناحية، بمضمون ما تقدم، نفى الشبهة الجنائية، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.