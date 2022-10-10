مصرع طفلة غرقا بمياه ترعة في الشرقية

لقيت طفلة عمرها 6 سنوات، مصرعها، متأثرة بإصابتها غرقا بمياه ترعة نطاق مركز الزقازيق، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى الأحرار التعليمى، تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء محمد صلاح ،مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد الجمسى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى الأحرار التعليميى، بوصول طفلة 6 سنوات جثة هامدة.

بالانتقال والفحص تبين من التحريات الأولية سقوط الطفلة رفقة أحد أقاربها بمياه ترعة الصبابه طريق الشبابات دائرة مركز شرطة الزقازيق، وتم انتشال الجثمان، انتقلت سيارة الإسعاف إلى موقع الحادث وجرى نقل المتوفية إلى مستشفى الأحرار التعليمي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.