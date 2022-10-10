مصرع شخص وإصابة 3 من أسرة واحدة إثر تصادم سيارتين بطريق الإسماعيلية الزقازيق

الإسماعيلية- صبرى غانم

لقى شخص مصرعه وأصيب 3 آخرين من أسرة واحدة بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات وكسور وجروح ونزيف داخلى بالمخ والبطن نتيجة تصادم سيارتين على طريق الإسماعيلية الزقازيق امام محطة وقود الخضرى وتم نقل المتوفى إلى ثلاجة المجمع الطبى تحت تصرف النيابة العامة بينما تم نقل المصابين إلى نفس المجمع الطبى بالإسماعيلية لإسعافهم ورعايتهم طبيا.

تلقى اللواء محمود عاشور مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة نقل بمقطورة رقم د ط ب 5519 مع سيارة ملاكى رقم ط ل م 5269 وذلك على طريق الإسماعيلية الزقازيق أمام محطة وقود الخضرى.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث كما تم الدفع بـ4 سيارات إسعاف وأسفر الحادث عن مصرع وإصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة مقيمين بالمحطة الجديدة دائرة قسم أول الإسماعيلية وهم: أندرو إبراهيم أيوب 23 عاما مصاب اشتباه كسر بالفقرات العنقية والساق اليمنى ونزيف بالمخ. وجمالات عزيز أيوب 45 عاما مصابة جروح بالوجه وكسر بالذراع الأيسر وجرح بالجبهة وما بعد الارتجاج، ومريم إبراهيم أيوب 40 عاما مصابة نزيف داخلى بالبطن وكسر بالذراع الأيمن والساقين وما بعد الارتجاج. وأيوب إبراهيم أيوب 75 عاما مصاب نزيف داخلى بالمخ وغيبوبة تامة وتوفى فور وصوله للمجمع الطبى. وجميعهم مقيمون بالمحطة الجديدة بالإسماعيلية.

تم نقل المصابين إلى المجمع الطبى بالإسماعيلية التابع لهيئة الرعاية الصحية لإسعافهم ورعايتهم طبيًا كما تم نقل جثة المتوفى إلى ثلاجة المجمع الطبى تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر المحضر اللازم بالحادث واخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق وسؤال المصابين والتصريح بدفن جثمان المتوفى.