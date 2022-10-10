مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين في حادثين منفصلين بالجيزة

كتب عبد الرحمن سيد

لقى شخصان مصرعهما وأصيب 3 آخرون، فى حادثين منفصلين بنطاق منطقة العمرانية و مدينة السادس من أكتوبر، وتم نقل المتوفين والمصابين إلى المستشفى، ورفع حطام الحوادث بواسطة الأوناش من أعلى الطرق، وتسيير حركة السيارات.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة فى مدينة 6 أكتوبر، بوقوع حادث مرورى، فانتقل رجال المرور لمكان الواقعة، وتم الدفع بالأوناش لرفع آثار الحادث لتسيير حركة السيارات، وتبين وقوع حادث تصادم بين سيارة و دراجة بخارية بالطريق الأوسطى ونتج عنه وفاة شخص وإصابة 3 آخرين وتم نقل المتوفى و المصابين الى المستشفى.

كما وقع حادث تصادم بين سيارة ودراجة بخارية أعلى الطريق بمنطقة العمرانية ونتج عنه وفاة سائق الدراجة وتم نقله إلى المشرحة، فيما تمكن رجال المرور من رفع حطام الحوادث المرورية بالكامل من أعلي الطرق.