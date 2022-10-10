اليوم السابع
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مصرع شخصين نتيجة تصادم سيارة مع دراجة بخارية فى الإسماعيلية

الإثنين، 10 أكتوبر 2022 01:05 ص
مصرع شخصين نتيجة تصادم سيارة مع دراجة بخارية فى الإسماعيلية اسعاف - أرشيفية
الإسماعيلية- صبرى غانم

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لقى شخصان مصرعهما نتيجة تصادم سيارة ملاكى مع دراجة بخارية بدون لوحات معدنية على طريق الإسماعيلية الزقازيق دائرة مركز ابوصوير وتم التحفظ على الجثتين بثلاجة المجمع الطبي بالإسماعيلية التابع لهيئة الرعاية الصحية تحت تصرف النيابة العامة. 
 
تلقى اللواء محمود عاشور مساعد وزير الداخلية مدير امن الاسماعيلية اخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة مع دراجة نارية على طريق الإسماعيلية الزقازيق دائرة مركز ابوصوير. 
 
على الفور انتقلت الاجهزة الامنية وسيارات الاسعاف الى مكان البلاغ الذى اسفر عن مصرع كلا من محمد السيد عبد العظيم، 22 عاما، طالب كلية لغة عربية جامعة الأزهر، مقيم بابو صوير البلد، والذي وصل إلي المستشفي مصابا باشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه نزيف في المخ والبطن وكسر الساقين، وحمدى السيد عبدالغفار 30 عاما، مزارع، اثر ادعاء تصادم سيارة رقم 9683 و أ ر ملاكي فيرنا مع دراجة بخارية بدون لوحات معدنية عند مفارق سامي سعد بدائرة أبو صوير.
 
تم نقل الجثتين إلى ثلاجة المجمع الطبي بالإسماعيلية التابع لهيئة الرعاية الصحية تحت تصرف النيابة العامة جارى تحرير المحضر اللازم بالحادث وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق والتصريح بدفن الجثمانين.

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