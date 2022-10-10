مصرع شاب على يد عاطل طعنا بالسكين في كفر الشيخ

كفر الشيخ - محمد سليمان

لقي شاب بإحدى قرى مدينة سيدي غازي في محافظة كفر الشيخ، مصرعه طعنا بسكين علي يد عاطل، لخلافات قديمة، حيث انتظره على مقهى بالقرية، وأثناء مشاهدته له، انقض عليه وطعنه عدة طعنات نافذة، ولقي مصرعه متأثرا بتلك الطعنات.

تلقى اللواء خالد عبد السلام، مساعد وزير الداخليه لأمن كفرالشيخ، إخطارًا من العميد أحمد الجمل، مأمور مركز شرطة كفر الشيخ، بتلقيه إشاره من نقطة شرطة سيدي غازي، بمصرع " خ.ع.ا"، 25 سنه عامل عادي من قرية المنشية الشرقيه بسيدي غازي، علي يد " ا.ع.ا"،29 سنة عاطل من ذات القريه، وذلك طعنا بسكين ،وانتقل على الفور لمكان الحادث المقدم محمدعبدالعزيز، رئيس مباحث مركز شرطة كفر الشيخ ، وتبين وفاة المجني عليه ،وجرى نقل جثمانه لمشرحة مستشفى كفرالشيخ العام تحت تصرف النيابه العامه والتي قررت تشريح الجثه والتحريات اللازمة.

وكشفت التحريات المبدئية أن المتهم كان خطيبا لابنة عم المجني عليه، الا انه لم يحدث وفاق بينهما وتم فسخ الخطبه، وخطبت وعقد قرانها على اخر،الامر الذي أثار غضب المتهم،ولوجود خلافات قديمه بينه وبين المجني عليه ،انتظره على مقهي أثناء عودته لمنزله في وقت متأخر من الليل ، وما أن شاهده حتى أنقض عليه بسكين كان يحتفظ به بين طيات ملابسه وطعنه عدة طعنات نافذه ولم يتركه الا جثة هامدة ،تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.