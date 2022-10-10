وقال المصدر ـ في تصريح خاص لقناة السومرية نيوز الإخبارية العراقية ـ إن "عبوة ناسفة محلية الصنع انفجرت أمام مصرف أهلي تجاري ضمن منطقة صليخ شمالى العاصمة بغداد"، مشيرا إلى أن الانفجار لم يسفر عن وقوع إصابات بشرية بل تسبب في أضرار مادية فقط .

ويأتي هذا الانفجار في الوقت الذي تتصاعد فيه سير العمليات العسكرية والإجراءات الأمنية مع مخاوف أمنية من تكرار الخروقات والهجمات لداعش على النقاط الأمنية والمناطق.