مستشفى الكنيسة الأسقفية بمنوف ينظم حملة للكشف المبكر عن أورام الثدى

كتب ـ محمد الأحمدى

أعلنت مسشتفى هرمل منوف التابعة للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية بمصر عن بدء حملة للاكتشاف المبكر لأورام الثدي وذلك بدءًا من الخامس عشر من شهر أكتوبر الجاري وحتى نهاية العام وذلك بتكلفة مخفضة.

وتضم الحملة الكشف الإكلينيكي وإجراء أشعة الماموجرام وأشعة الموجات فوق الصوتية على الثدي، وذلك علي أيدي نخبة من استشاريى الأورام والأشعة التشخيصية.

وتأتي هذه الحملة بالتوازي مع توجهات الدولة السريعة في الكشف المبكر عن سرطان الثدي والاهتمام بصحة المرأة المصرية ضمن حملة 100 مليون صحة، كما يعتبر هذا الدعم ضمن حزمة من التسهيلات لغير القادرين من المرضى ولكل أطياف المجتمع.

جدير بالذكر، أن مستشفى هرمل منوف أسسها الدكتور فرانك هاربر وهو طبيب ُمرسل أيرلندى عام 1910م إذ كان الدكتور هاربر (هرمل كما دعاه المصريون) قد وصل الى مصر عام 1889م و كان حلمه أن يقدم خدمة طبية للقرويين البسطاء المحرومين فيها إما لضيق ذات اليد أو لبعدهم عن مكان تقديم الخدمة الطبية وفى عام 1894م بدأ يتجول بقارب في بعض فروع نهر النيل للوصول لهؤلاء القرويين وعلاجهم نظراً للحاجة لوجود مستشفى ثابت لعلاج الحالات الأكثر تعقيداً، وكذلك زيادة عدد المرضى، تم إنشاء مستشفى هرمل منوف عام 1910م وكان هاربر أول مدير لها واستمر المستشفى يعمل من ذلك التاريخ واضعاً نصب عينيه الهدف الذى من أجله تم إنشاء المستشفى وتناوب على إدارتها عدد من الأطباء بعد وفاة الدكتور هاربر.