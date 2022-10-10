مساعدات ومعاشات تكافل وكرامة لعدد من ذوى الهمم والأسر الأولى بالرعاية بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

أناب الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، المهندس محمد الصافى السكرتير العام المساعد للمحافظة، لعقد اللقاء الأسبوعي ببعض المواطنين بديوان عام المحافظة للاستماع إلى شكواهم والعمل على حلها، وذلك لإيجاد الحلول العاجلة والفورية لمشاكلهم، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

جاء ذلك بحضور وكيل وزارة الزراعة ووكيل وزارة الصحة والمدير التنفيذي لمديرية التربية والتعليم ومديرة إدارة خدمة المواطنين بمديرية التضامن الإجتماعى ومدير إدارة بحوث العمالة بمديرية القوى العاملة بالشرقية ومديرة إدارة صندوق الإسكان ومدير إدارة خدمة المواطنين بالديوان العام ، وبحضور (9) مواطنين لعرض شكواهم وإيجاد الحلول العاجلة لها.

حيث إستعرض المواطنون شكواهم وطلباتهم وتم مناقشة الطلبات المقدمة منهم والتي تمثلت فى إيجاد فرص عمل بالقطاع الخاص والحصول على بعض المساعدات العاجلة ومعاش تكافل وكرامة وتوفير سكن مناسب.

وخلال اللقاء كلف السكرتير العام المساعد مديرة إدارة خدمة المواطنين بمديرية التضامن الإجتماعى بصرف مساعدات مالية عاجلة وشهرية لعدد 7 أسر من الأسر الأكثر احتياجاً والتي تتضرر من عدم وجود دخل ثابت لها ليساعدها على تحمل أعباء المعيشة والتى تم إجراء الأبحاث الإجتماعية عليهم ، و أسفرت عن إستحقاقهم لتلك المساعدات ، فضلاً عن سرعة الإنتهاء من الإجراءات اللازمة لإستخراج معاش تكافل وكرامة للأسر الأكثر إحتياجاً ليمثل مصدر دخل ثابت لهم يستطيعون من خلاله تحمل أعباء الحياة ونفقات المعيشة .

وفي سياق متصل وجه السكرتير العام المساعد مدير إدارة بحوث العمالة بمديرية القوى العاملة بتوفير وظائف مناسبة بالقطاع الخاص لعدد 6 مواطنين من الراغبين في العمل والحصول على قوت يومهم لعدم توافر أى فرص عمل بالقطاع العام أو الحكومى وأن فرص العمل المتاحة فى القطاع الخاص فقط ومن خلال مديرية القوى العاملة.

وخلال اللقاء تقدم مواطن بشكوى تفيد عدم وجود سكن يليق به ليوجه السكرتير العام المساعد مديرة إدارة الإسكان بالديوان العام ببحث حالته الاجتماعية لتوفير سكن مناسب له من المخصص للأسر الأولى بالرعاية.

أكد محافظ الشرقية على ضرورة وضع حلول للشكاوى وتذليل العقبات التى تواجه المواطنين في كافة القطاعات بمراكز وقرى المحافظة والإستجابة العاجلة لطلبات المواطنين خاصة التي إستقبلتها إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتقديم خدمات أفضل للمواطنين.