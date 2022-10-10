مسئول روسى يصف الضربة الأخيرة لأوكرانيا "حلقة أولى".. ويحذر: هناك المزيد

نهال أبو السعود

حذر ديمتري ميدفيديف ، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ، من أن الكرملين سيشن ‏هجمات إضافية بعد أن شن ضربات جماعية في مختلف المدن الأوكرانية يوم الاثنين.‏

وفقا لصحيفة ذا هيل، كتب ميدفيف عبر تليجرام: "تم تشغيل الحلقة الأولى. كتب ‏سيكون هناك آخرون."، في إشارة الى مزيد من الهجمات.‏

واضاف "الدولة الأوكرانية في تشكيلتها الحالية مع النظام السياسي النازي ستشكل ‏تهديدًا مستمرًا ومباشرًا وواضحًا لروسيا لذلك ، بالإضافة إلى حماية شعبنا وحماية حدود ‏البلاد ، فإن الهدف من أعمالنا المستقبلية ، في رأيي ، يجب أن يكون التفكيك الكامل ‏للنظام السياسي في أوكرانيا."‏

أطلقت روسيا عشرات الصواريخ يوم الإثنين ، والتي سقطت في عدة مدن أوكرانية في رد ‏على انفجار جسر في نهاية الأسبوع أدى إلى إحباط طريق إمداد رئيسي لشبه جزيرة القرم.‏

أشارت خدمة الطوارئ الحكومية الأوكرانية إلى مقتل ما لا يقل عن 11 شخصًا وإصابة ‏أكثر من 60 آخرين ، مع تقارير إضافية واسعة النطاق عن انقطاع التيار الكهربائي ‏والأضرار الهيكلية.‏

شغل ميدفيديف سابقًا منصب رئيس روسيا لمدة أربع سنوات بين ولايات الرئيس ‏الروسي فلاديمير بوتين. وأصبح فيما بعد رئيسًا للوزراء في عام 2012 ، وخدم لنحو ثماني ‏سنوات قبل أن ينضم إلى مجلس الأمن.‏

ووصف الرئيس الروسي بوتين الهجمات الصاروخية الروسية بأنها رد على الانهيار الجزئي ‏لجسر رئيسي بين روسيا وشبه جزيرة القرم في أعقاب انفجار كبير يوم السبت ووصفه ‏بأنه "إرهاب".‏

وألقى باللوم على الأوكرانيين في انهيار الجسر رغم أن كييف لم تعلن مسؤوليتها.‏

وقال بوتين: "في حالة استمرار الهجمات الإرهابية على أراضينا ، سنرد بطريقة قاسية ‏للغاية ، وسنرد على مستوى التهديدات الموجهة ضد الاتحاد الروسي لا ينبغي لأحد أن ‏يشك في هذا."‏