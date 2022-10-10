مسئول روسى يصف الضربة الأخيرة لأوكرانيا "حلقة أولى".. ويحذر: هناك المزيد

حذر ديمتري ميدفيديف ، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ، من أن الكرملين سيشن هجمات إضافية بعد أن شن ضربات جماعية في مختلف المدن الأوكرانية يوم الاثنين.
وفقا لصحيفة ذا هيل، كتب ميدفيف عبر تليجرام: "تم تشغيل الحلقة الأولى. كتب سيكون هناك آخرون."، في إشارة الى مزيد من الهجمات.
واضاف "الدولة الأوكرانية في تشكيلتها الحالية مع النظام السياسي النازي ستشكل تهديدًا مستمرًا ومباشرًا وواضحًا لروسيا لذلك ، بالإضافة إلى حماية شعبنا وحماية حدود البلاد ، فإن الهدف من أعمالنا المستقبلية ، في رأيي ، يجب أن يكون التفكيك الكامل للنظام السياسي في أوكرانيا."
أطلقت روسيا عشرات الصواريخ يوم الإثنين ، والتي سقطت في عدة مدن أوكرانية في رد على انفجار جسر في نهاية الأسبوع أدى إلى إحباط طريق إمداد رئيسي لشبه جزيرة القرم.
أشارت خدمة الطوارئ الحكومية الأوكرانية إلى مقتل ما لا يقل عن 11 شخصًا وإصابة أكثر من 60 آخرين ، مع تقارير إضافية واسعة النطاق عن انقطاع التيار الكهربائي والأضرار الهيكلية.
شغل ميدفيديف سابقًا منصب رئيس روسيا لمدة أربع سنوات بين ولايات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وأصبح فيما بعد رئيسًا للوزراء في عام 2012 ، وخدم لنحو ثماني سنوات قبل أن ينضم إلى مجلس الأمن.
ووصف الرئيس الروسي بوتين الهجمات الصاروخية الروسية بأنها رد على الانهيار الجزئي لجسر رئيسي بين روسيا وشبه جزيرة القرم في أعقاب انفجار كبير يوم السبت ووصفه بأنه "إرهاب".
وألقى باللوم على الأوكرانيين في انهيار الجسر رغم أن كييف لم تعلن مسؤوليتها.
وقال بوتين: "في حالة استمرار الهجمات الإرهابية على أراضينا ، سنرد بطريقة قاسية للغاية ، وسنرد على مستوى التهديدات الموجهة ضد الاتحاد الروسي لا ينبغي لأحد أن يشك في هذا."
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