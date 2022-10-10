اليوم السابع
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مسئول بالمجلس الأمن القومي الأمريكي: واشنطن تواصل إمداد أوكرانيا بالأسلحة

الإثنين، 10 أكتوبر 2022 02:00 ص
مسئول بالمجلس الأمن القومي الأمريكي: واشنطن تواصل إمداد أوكرانيا بالأسلحة مسئول بالمجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي
أ ش أ

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جدد جون كيربي، منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، تأكيد مواصلة واشنطن إمداد أوكرانيا بالأسلحة حتى تتمكن من مواصلة الدفاع عن نفسها.

وقال كيربي - في تصريحات أوردتها قناة (الحرة) الأمريكية الأحد - إن الرئيس فلاديمير بوتين هو الذي بدأ هذه الحرب وبإمكانه أن ينهيها إذا اقتضى ذلك .

من جهة أخرى، رفض جون كيربي التعليق على الانفجار الذي وقع السبت، في الجسر الذي يربط بين روسيا وشبه جزيرة القرم.

وبدأ الجيش الروسي هجوما على أوكرانيا، في 24 فبراير الماضي، تبعه رفض دولي وعقوبات اقتصادية مشددة على موسكو.

وتشترط روسيا لإنهاء عملياتها تخلي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية والتزام الحياد، وهو ما تعده الأخيرة تدخلا في سيادتها.

 


المجلس الأمن القومي الأمريكي

واشنطن

أوكرانيا

إمداد أوكرانيا بالأسحلة



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