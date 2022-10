مسئول أوكرانى: أحد الصواريخ فى كييف سقط بالقرب من مكتب زيلينسكى

أعلن مسئول أوكرانى أن القصف وسط العاصمة كييف طال شارع فلاديميرسكى غير بعيد عن مكتب الرئيس فولوديمير زيلينسكى، بحسب ما نقلت "سكاى نيوز".

وسقط قتلى وجرحى، صباح الاثنين، جراء انفجارات ضخمة ضربت وسط العاصمة الأوكرانية كييف.

وقال متحدث باسم خدمة الطوارئ الأوكرانية في تصريحات صحفية إن قتلى وجرحى سقطوا من جراء القصف.

وذكر المتحدث: "لقد تأكدت التفاصيل".

وقال رئيس بلدية كييف، فيتالي كليتشكو، إن عدة انفجارات وقعت في مركز المدينة صباح اليوم، ورصدت مقاطع فيديو تصاعد أعمدة الدخان من مبان في وسط المدينة.

#BREAKING Local reports three loud blasts rock central #Kyiv, likely due to #Russian strikes pic.twitter.com/KcEXaBbLlO