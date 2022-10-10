مسؤول أوكرانى: 8 قتلى و24 جريحا على الأقل فى القصف الصاروخى على كييف

كتب محمد عبد العظيم

أعلن مسؤول أوكراني، عن سقوط 8 قتلى و24 جريحا على الأقل في القصف الصاروخي على العاصمة الأوكرانية كييف، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن العديد من القتلى والجرحى سقطوا في القصف الروسي على المدن الأوكرانية، متابعا: "روسيا تحاول تدمير بلادي ومحوها عن وجه الأرض".

وأفاد التلفزيون الأوكراني، أن انفجارات جديدة تهز كييف والسكان يحتمون بمحطات قطارات الأنفاق، وسط ضربات صاروخية على مقاطعة لفيف وولاية خملينسكي في أوكرانيا.

وأكدت السلطات المعنية أنه تم تعليق عمل كافة خطوط المترو في العاصمة الأوكرانية كييف.