مركز البحوث الزراعية يبحث مع جامعة المجر الزراعية التعاون بمجال البحوث التطبيقية

كتبت ـ أسماء نصار

استقبل مركز البحوث الزراعية اليوم، وفدا من جامعة المجر للزراعة وعلوم الحياة، برئاسة رئيس الجامعة، في ضوء العلاقات المتميزة بين مصر والمجر والتي شهدت تطورا كبيرا في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية .

وفي إطار متابعة الزيارة التي قام بها السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لدولة المجر .

وقال الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية ، إنه بحث مع الوفد المجري سبل تعزيز التعاون في مجال البحوث العلمية التطبيقية وكذلك علوم تكنولوجيا الأغذية وسلامة الغذاء والتصنيع الغذائي والقيمة المضافة وحفظ وتعبئة الأغذية.

واستعرض سليمان خلال اللقاء إمكانيات الدولة المصرية في مجال البحث العلمي الزراعى، حيث تملك مصر أهم وأقدم مركزين في المنطقة لهذا الشأن، مركز البحوث الزراعية ومركز بحوث الصحراء .

وأضاف سليمان، أن اللقاء مع رئيس جامعة المجر بحث كذلك التبادل العلمى من خلال توفير منح دراسية للباحثين بالمركز للحصول على الماجستير والدكتوراه من الجامعات المجرية.

وقام الوفد المجري بزيارة المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات في الأغذية وذلك للوقوف على ما لدينا من معامل معتمدة عالية الكفاءة لمراقبة جودة وسلامة الأغذية سواء للتصدير أو السوق المحلي.