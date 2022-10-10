محمود محيي الدين عبر تويتر: تطوير القطاع الصحى ضرورة ليتماشى مع التغيرات المناخية

أكد الدكتور محمود محيي الدين رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة،علي ضرورة تطوير القطاع الصحي مع مراعاة الاعتبارات البيئية، مشيرا إلى أن هناك علاقة بين التغيرات المناخية و الصحة العامة.
وقال في منشور عبر حسابه الخاص علي موقع تويتر، "أكدت خلال جلسة نقاشية حول العلاقة بين #التغيراتالمناخية والصحة العامة على ضرورة تطوير #القطاعالصحي مع مراعاة الاعتبارات البيئية".
أكدت خلال جلسة نقاشية حول العلاقة بين #التغيرات_المناخية والصحة العامة على ضرورة تطوير #القطاع_الصحي مع مراعاة الاعتبارات البيئية@COP27P#مؤتمر_مناخ_مصر_٢٠٢٢ pic.twitter.com/QkuXFksmEa— Mahmoud Mohieldin (@UNenvoyMM) October 10, 2022
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