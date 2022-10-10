محمود محيي الدين عبر تويتر: تطوير القطاع الصحى ضرورة ليتماشى مع التغيرات المناخية

كتب عبد الحليم سالم

أكد الدكتور محمود محيي الدين رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة،علي ضرورة تطوير القطاع الصحي مع مراعاة الاعتبارات البيئية، مشيرا إلى أن هناك علاقة بين التغيرات المناخية و الصحة العامة.

وقال في منشور عبر حسابه الخاص علي موقع تويتر، "أكدت خلال جلسة نقاشية حول العلاقة بين ⁧‫#التغيراتالمناخية‬⁩ والصحة العامة على ضرورة تطوير ⁧‫#القطاعالصحي‬⁩ مع مراعاة الاعتبارات البيئية".