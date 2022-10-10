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محطة العاصمة الإدارية بالقطار السريع.. مركز لوسائل النقل تخدم مدن شرق القاهرة

الإثنين، 10 أكتوبر 2022 07:00 ص
محطة العاصمة الإدارية بالقطار السريع.. مركز لوسائل النقل تخدم مدن شرق القاهرة محطة العاصمة الإدارية بشبكة القطار الكهربائى
كتب سيد الخلفاوى

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تستعد وزارة النقل، لتدشين مشروع الخط الأول للقطار الكهربائي السريع العين السخنة/ العلمين /مطروح /الفيوم من نطاق محطة العاصمة الإدارية الجديدة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية خلال مؤتمر المناخ COP27 الذي سينعقد بمدينة شرم الشيخ الشهر القادم. 
 
ومن بين المحطات التى يتم تنفيذها وتمثل أهمية كبيرة هى محطة العاصمة الإدارية، وفى النقاط التالية نعرض أهم التفاصيل عن المحطة:
 
محطة تبادلية مع القطار الكهربائي الخفيف LRT. 
تعتبر مركزا لوسائل النقل المختلفة والقادمة إلي العاصمة الإدارية. 
تخدم بصفة أساسية العاصمة الإدارية الجديدة و المدينة الرياضية وأيضا جميع المدن الجديدة بشرق القاهرة. 
تعد من أكبر المحطات في الشرق الأوسط حيث تبلغ مساحتها أكثر من 1100000 متر مسطح بمناطق انتظار السيارات والمناطق التجارية. 
تشمل المحطة مول تجاري على مساحة 70 ألف متر مربع. 
تتكون المحطة من مبنيين رئيسيين كل منهما يتكون من بدروم وارضي وميزانين ودور اول. 
يوجد 3 كباري للمشاة للربط بين المبنيين. 
 
ويبلغ طول الخط الأول للقطار الكهربائى السريع (العين السخنة – العلمين - مطروح- الفيوم )، 660 كم، ويشمل 22 محطة، وأن السرعة التصميمية للقطار تبلغ 250 كم/ ساعة، وسينقل مليون راكب/يوم و8500 طن بضائع/يوم وسيسهم فى ربط العاصمة الإدارية الجديدة والمدن الجديدة بشبكة السكك الحديدية لنقل الركاب والبضائع من خلال وسيلة نقل سريعة وعصرية وآمنة، حيث سيبدأ من مدينة العين السخنة على ساحل البحر الأحمر وحتى مدينة العلمين الجديدة مرورا بالعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة السادس من أكتوبر ومدينة برج العرب.
 

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