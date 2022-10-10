محافظ مطروح: 93 رحلة طيران شارتر وصلت خلال الموسم السياحى بإجمالى 15776 سائحا

فريق المحافظات

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ختام الموسم السياحى لطائرات الشارتر القادمة لمطار مرسى مطروح الدولى خلال موسم الصيف السياحى هذا العام، بإجمالى عدد 93 رحلة طيران شارتر حملت على متنها عدد 15776 سائحا حققوا 110432 ليلة سياحية منذ 31 مايو حتى نهاية الموسم السياحى فى 4 أكتوبر الجارى، حيث شهدت محافظة مطروح خلالها حالة من الرواج السياحى الكبير وزيادة النشاط السياحى للسياحة الخارجية والداخلية هذا العام، نظرا لما تتمتع به مطروح من إمكانيات ومقومات تنموية وسياحية متنوعة تشتهر بها سواء من سياحة شواطئ ذات مياه فيروزية ورمال بيضاء على طول الساحل أو سياحة تاريخية وتثقيفية وكذلك السياحة العلاجية بسيوة وغيرها من أنواع السياحة ذات الشهرة العالمية لتحتل مطروح مكانتها السياحية اللائقة بها.



وأوضح محمد أنور مدير عام الادارة العامة للسياحة والمصايف أن رحلات طيران الشارتر حملت على متنها عدد من جنسيات عديدة ومختلفة (إيطالية وبولندية ورومانية وتشيكية)، وكان الترحيب بهم مع توزيع الورود والكتيبات التعريفية بالمحافظة باللغات المختلفة، والبروشورات الدعائية وكروت البوستال التى توضح أهم معالم المحافظة السياحية من خلال إدارة السياحة والمصايف وهيئة تنشيط السياحة بالمحافظة وغيرها من مظاهر الترحيب بضيوف مطروح، بالإضافة إلى التعاون المستمر والتنسيق مع مطار مرسى مطروح ومتابعة وصول الرحلات، وكذلك مع الشركات السياحية والفنادق السياحية ومتابعة تسكينهم وتذليل أى عقبات من خلال مكتب وزارة السياحة بالمحافظة.



الرحلات السياحية بمطروح (1)



الرحلات السياحية بمطروح (2)



الرحلات السياحية بمطروح (3)



الرحلات السياحية بمطروح (4)



الرحلات السياحية بمطروح (5)



الوفود السياحية (1)



الوفود السياحية (2)



الوفود السياحية (3)



الوفود السياحية (4)



الوفود السياحية (5)



الوفود السياحية (6)



الوفود السياحية بمطروح (1)



الوفود السياحية بمطروح (2)



الوفود السياحية بمطروح (3)



الوفود السياحية بمطروح (4)



الوفود السياحية بمطروح (5)



الوفود السياحية بمطروح (6)



جانب من الرحلات السياحية (1)



جانب من الرحلات السياحية (2)



جانب من الرحلات السياحية (3)



جانب من الرحلات السياحية (4)



جانب من الرحلات السياحية (5)