محافظ كفر الشيخ يناقش نسب تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى مع مسئولى حياة كريمة

كفر الشيخ- محمد سليمان

ناقش اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، مشروعات حياة كريمة الـ 603 التي تشهدها قرى وتوابع مركز مطوبس، مع المهندسة رباب يحيي والمهندس أحمد عمر، مسئولي وحدة حياة كريمة بوزارة التنمية المحلية، ومحمد رأفت، معاون محافظ كفر الشيخ للمشروعات.

وأكد محافظ كفر الشيخ، مشروعات حياة كريمة التي تشهدها قرى وتوابع مركز مطوبس ارتفعت لـ 603 مشروعا متنوعا في كافة القطاعات، فتم الانتهاء من 85 مشروعا، وجاري تنفيذ 26 مشروعاً بالصرف الصحي، بنسبة تنفيذ 82%، و54 مدرسة، بنسبة تنفيذ 99%،وتبطين 16 ترعة بنسبة تنفيذ 67%، وانشاء 31 كوبري بنسبة تنفيذ 65%، و23 مشروع خاص بمياه الشرب بنسبة تنفيذ 96%، وإنشاء 5 مجمعات خدمية بنسبة تنفيذ 98%، و5 مجمعات زراعية بنسبة تنفيذ 97%، و16 مركز شباب بنسبة تنفيذ97%.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، وجار إنشاء 6 نقاط إسعاف بنسبة تنفيذ 87%، و25 مشروع بقطاع الصحة بنسبة تنفيذ 58%، و10 مشروعات غاز طبيعي بنسبة تنفيذ 49%، و7 مشروعات خاصة بالتضامن الاجتماعي بنسبة تنفيذ 50%، و18 عمارة سكنية بنسبة تنفيذ 50%، و9 مشروعات خاصة بالاتصالات بنسبة تنفيذ 20%،و19 مشروعا خاص بالكهرباء بنسبة تنفيذ 50%، و 15 مشروعا خاص بالتنمية المحلية.