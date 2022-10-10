محافظ كفر الشيخ يشيد بتطبيق اليوم الرياضي وتفعيل الأنشطة بالمدارس.. صور

كفر الشيخ محمد سليمان

شهدت مدرسة بيلا الثانوية تفعيل اليوم الرياضي والأنشطة للصف الأول الثانوي، وانضباط المنظومة المدرسة التعليمية والتربوية والاجتماعية، والتزام الطلاب بالزي الرياضى، كأول تطبيق لليوم الرياضي بالعام الدراسي الجاري،بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وبإشراف محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ.

وأشاد اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، بتفعيل اليوم الرياضي الثقافي ب 25% من مدارس المحافظة، لجذب الطلاب للمدارس، واكتشاف مواهبهم، واستغلال طاقاتهم فيما يعود بالنفع عليهم وعلى مدارسهم.

وجرى تقسيم الطلاب إلى مجموعات وشعب وتعليمهم الكاراتيه والتايكوندو والمهارات الأساسية لبعض الألعاب الجماعية واللياقة البدنية من خلال أجهزة الجيم المنتشرة بملعب المدرسة، وتفعيل كامل لجميع الأنشطة الثقافية والفنية والأدبية داخل غرف الأنشطة، كما زرع الطلاب الأشجار وروا المساحات الخضراء، نظمت المدرسة لهم مسابقات ثقافية بالمكتنبة،والعديد من المسابقات العلمية.

ووجه محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، الشكر لكل العاملين بالمدرسة والطلاب على الالتزام والانضباط، وأثنى على القيادات الطلابية أبطال جمهورية فى الالعاب المختلفه، لتدريبهم زملائهم الطلاب.