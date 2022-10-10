محافظ كفر الشيخ: نسعى لتوعية الشباب بقضايا السكان وتسويق منتجات المشروعات

كفر الشيخ- محمد سليمان

شهد ديوان عام محافظة كفر الشيخ، اليوم الاثنين، اجتماع المجلس الإقليمي للسكان بكفرالشيخ بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وبحضور المهندسة عايدة ماضي، السكرتير العام المساعد ،والدكتور اسلام طة، معاون المحافظ للتطوير والاستثمار وشؤون المجتمع، وتم عرض تقرير منتصف المدة من الاستراتيجية القومية للسكان بكفر الشيخ 2015/2030، والتداخلات في الخطة السكانية السنوية 2022/2023 من الأنشطة السكانية.

ووجه اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ بإعداد خطة الأنشطة السكانية الريع سنوية محددة الأماكن والتواريخ تغطى القرى الساحلية بسيدي سالم والبرلس والحامول، والتركيز على الفئات المتزوجه، وتوعية الشباب بمراحل التعليم الفنى بقضايا السكان.

كما وجه محافظ كفر الشيخ رؤساء المراكز والمدن مع الجهات التنفيذية بالتعاون، لتنفيذ أنشطة الخطة السكانية بالتنسيق مع فرع المجلس القومى للسكان ووحدة شؤون المجتمع. والتركيز على المشروعات والمعارض فى التسويق للمنتجات وإشراك وحدة ايادى مصر وإدارة مشروعك فى التسويق وتوعية السيدات المستفيدات من ذلك.

وحضور الدكتورة أماني شاكر، مقررة فرع المجلس القومى للمرأة ، والدكتورة جاكلين بشرى، مدير عام الثقافة ، والدكتور ناجح غربية، وكيل وزارة الزراعة، والدكتور عزت سلامة، مدير عام فرع محو الأمية وتعليم الكبار ، ومحمد عبدالله، وكيل مديرية التربية والتعليم، والدكتورة نجا عاطف، مدير إدارة تنظيم الأسرة، ونواب رؤساء المراكز والمدن.