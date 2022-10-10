محافظ سوهاج يترأس اجتماع المجلس الإقليمي للسكان

سوهاج عمرو خلف

ترأس اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم اجتماع المجلس الإقليمي للسكان، لمناقشة المؤشرات السكانية على مستوى المحافظة، بحضور الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، وأحمد سامي القاضي نائب المحافظ، و وفاء حمدي مقرر فرع المجلس القومي للسكان بسوهاج، والدكتورة سحر وهبي مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بالمحافظة، والمهندسة عبير الطيب مدير وحدة السكان بديوان عام المحافظة، وعدد من وكلاء الوزارات والجهات المعنية.

وأكد المحافظ خلال الاجتماع على أهمية رفع الوعي بالمشكلة السكانية، موجها بضرورة تضافر كافة الجهود والعمل بروح الفريق الواحد، والعمل على تحسين الخصائص والمؤشرات السكانية بجميع مراكز وقرى المحافظة .

وتناول الاجتماع الإجراءات التي تم اتخاذها؛ لتنفيذ توصيات المجلس الإقليمي السابق لتنشيط تنظيم الأسرة داخل المحافظة، من خلال التوسع في تركيب وسائل منع الحمل عقب العمليات القيصرية، كما تم عرض بعض المؤشرات السكانية للمحافظة طبقا لنتائج المسح الصحي عن عام 2022 .

واستعرض الاجتماع تقرير فريق أعضاء هيئة التدريس بقسم الجغرافيا بجامعة سوهاج، حول التوعية بالقضية السكانية، ضمن حملة " مصر أفضل مع حياة كريمة "، والتي أطلقها السيد المحافظ في مارس الماضي، في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، والذي يهدف إلى الارتقاء بجودة حياة المواطن والأسرة والمصرية، والعمل على ضبط معدلات النمو السكاني المتسارعة، والارتقاء بالخصائص السكانية .

ووجه المحافظ بتحديد جدول زمني مدته 15 يوما؛ لوضع برنامج متكامل، بالتعاون بين فرع المجلس القومي للسكان، وأعضاء المجلس الإقليمي للسكان، وجامعة سوهاج، ومديريات "الصحة، والتربية والتعليم، والقوى العاملة، والتضامن الاجتماعي، والأزهر، والأوقاف، ومحو الأمية وجمعية تنمية المرأة والطفل"، والذي يوضح كيفية تنفيذ أنشطة وأفكار جديدة لرفع الوعي بالقضية السكانية .

ومن جانبه أشار رئيس جامعة سوهاج إلى أنه جاري التنظيم لعمل لقاء موسع يضم جميع استشاريين ورؤساء أقسام التوليد والنساء بالمحافظة؛ لمناقشة الإجراءات والقرارات التي يمكن اتخاذها للتوسع في تركيب وسائل منع الحمل عقب العمليات القيصرية .

فيما أوضحت مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بسوهاج، أنه تم عقد 309 ندوات من خلال المجلس القومي للمرأة خاصة ببرامج تنظيم الأسرة وتشجيع الولادات الطبيعية، والتي تم تنفيذها بالمدارس الثانوية والتجارية .

وأشار رأفت السمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بسوهاج إلى أنه تم التعاقد مع 850 رائدة ريفية جديدة للعمل في إدارات " التضامن الاجتماعي " بمختلف مراكز وقرى وأحياء المحافظة، حيث تم تكليف كل رائدة ريفية بعدد 200 أسرة للعمل على نشر الوعي بالقضية السكانية، وأهمية وسائل تنظيم الأسرة .