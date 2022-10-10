محافظ دمياط تستقبل سفير جمهورية سيراليون بالقاهرة

دمياط - معتز الشربيني

استقبلت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، اليوم بمكتبها، سفير جمهورية سيراليون بالقاهرة "صادق سيلا" وحرمه أجنش سيلا والوفد المرافق لهما.

وفى مستهل اللقاء، رحبت محافظ دمياط بسفير سيراليون وحرمه، كما وجهت التحية إلى جمهورية سيراليون، كما أعربت عن تطلعها الى تعزيز سُبل التعاون وزيادة العلاقات وتبادل الخبرات بما يساهم فى دعم العلاقات الثنائية بالمجالات المختلفة.

وكشفت الدكتورة منال عوض عن أهم الصناعات التى تشتهر بها دمياط مثل صناعات الأثاث والحلويات والسفن ووجود أكبر مدينة متخصصة في صناعة الأثاث بالشرق الأوسط، لتضم ورش وأراضي صناعية ومعرض دائم و مركز تكنولوجيا الأثاث لاختبار جودة المنتجات، فضلا عن إقامة مول تجارى ومدرسة دولية فنية بالتعاون مع الجانب الإيطالي، كما أشارت إلى وجود ثلثى اسطول الصيد المصرى بدمياط نظرًا لتمتع المحافظة باطلالها على البحر الأبيض المتوسط ويمر بها نهر النيل وبحيرة المنزلة ، الأمر الذى جعلها مصدر أساسى وغنى للثروة السمكية بمصر، ولفتت "المحافظ" إلى أن دمياط بها مدينة سياحية ذات موقع فريد عند نقطة التقاء نهر النيل بالبحر الأبيض المتوسط وهى مدينة رأس البر والتى شهدت إنشاء أول فندق خمس نجوم بمنطقة الدلتا " شتيجنبرجر اللسان ".

وأشارت "عوض" إلى حصول دمياط على جائزة اليونسكو لمدن التعلم لعام 2021 ضمن عشر دول حول العالم وذلك بعد نجاحها فى انشاء المدينة الصديقة للنساء بمدينة عزبة البرج والتى تحقق من خلالها عدد من اهداف التنمية المستدامة و تمكين المرأة، كما دعت السفير السيراليونى إلى زيارة مدينة رأس البر ومدينة دمياط للأثاث والتعرف عن قرب على أنشطة صناعة السفن والصيد بمدينة عزبة البرج.

وفى سياق متصل، بحثت المحافظ والسفير صادق سيلا أوجه التعاون وآليات مد جسور التواصل بين الجانبين وتحقيق التوأمة وتعزيز العلاقات التجارية، حيث اعربت محافظ دمياط عن تطلعها لتعزيز الشراكة وذلك فى إطار خطة المحافظة للتعاون مع الدول الصديقة لدعم القطاعات المختلفة خاصة قطاع الأثاث بما يساهم فى توفير المواد الخام اللازمة للصناعة وفتح آفاق تسويقية جديدة للمنتجات الدمياطية.

ومن جانبها، أعرب سفير سيراليون عن سعادته بزيارته لمحافظة دمياط ولقاء الدكتورة منال عوض، مؤكدًا على دور مصر الرائد والبارز بالقارة الأفريقية، وأشاد سيلا بما تتمتع به دمياط من مقومات وما شهدته من مشروعات رائدة معرباً عن تطلعه لتحقيق التعاون المشترك بين البلدين، كما اهدى المحافظ درعاً تذكاريا فى ختام اللقاء.