محافظ جنوب سيناء يتابع العمل بمقر مجلس مدينة شرم الشيخ الجديد

جنوب سيناء فايزة مرسال

تابع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، خلال جولة ميدانية تفقدية، مساء اليوم، المشروعات بمدينة شرم الشيخ، في إطار الاستعدادات الخاصة بمؤتمر تغير المناخ، كما تابع حركة سير العمل بمقر مجلس مدينة شرم الشيخ الجديد.

لافتاً أن مبنى مجلس المدينة الجديد من المباني صديقة البيئة، كما يعد من المباني الذكية في نموذج التصميم والإمكانات المتقدمة على المستوى التقني والتكنولوجي والرقمنة ، كما قام محافظ جنوب سيناء، بتفقد أعمال النصب التذكاري لضحايا الطائرة الفرنسية بشرم الشيخ، ورفع كفاءة المنطقة أمامه.

رافقه اللواء نادر علام القائم باعمال رئيس مدينة شرم الشيخ، واللواء محمود عيسي مفوض المحافظ للتخططي والتنفيذ والمتابعة، وممثلي الجهات الكشرفة وممثلي الشركات المنفذة.