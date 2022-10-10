محافظ بورسعيد يستعرض مقترح إنشاء كوبرى علوي جديد على طريق المعاهدة

بورسعيد - محمد عزام

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اجتماعا موسعا، وذلك لمناقشة مقترح إنشاء كوبرى علوي جديد بداية من طريق المعاهدة حتى منفذ النصر لعبور السكة الحديد والوصول للموانئ، في إطار خطة التطوير الموسعة لمنظومة الطرق والنقل ببورسعيد، وضمن أعمال تطوير منفذ النصر وطريق عزمي، بما يحقق السيولة المرورية ويقضي على مشكلات التكدس المروري في عدد من المناطق.

جاء ذلك بحضور بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ واللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة و اللواء يوسف الشاهد مستشار المحافظة للمشروعات والشئون الفنية، ومهندس سيد خلف مستشار المحافظة للمساحة، ورؤساء أحياء ( شرق – جنوب ) و ممثلي مديرية الطرق و الهيئة العامة للطرق فرع الإسماعيلية وجهات المرافق ( قطاع الكهرباء نقل و توزيع - الهيئة القومية لمياه الشرب الصرف الصحى – شركة مياه الشرب والصرف الصحى – اشغال هيئة قناة السويس - الغاز - التليفونات ) وممثلي الهيئة الإقتصادية ( ميناء بورسعيد ) والاتصالات بالهيئة، ومندوب سلاح الإشارة، جهاز التعمير، والمستشار العسكري.

وفي بداية اللقاء، استمع محافظ بورسعيد لعرض من السكرتير العام حول التنسيقات التي تمت بين الجهات المختصة قبل البدء في وضع التصميم المبدئي للكوبري الجديد، كما استعرض ممثل عن هيئة الطرق شرحا تفصيليا حول التصميم المقترح للكوبري.

وأكد محافظ بورسعيد أن إنشاء كوبرى علوي جديد بداية من طريق المعاهدة حتى منفذ النصر لعبور السكة الحديد والوصول للموانىء، يعد بمثابة أمن قومي نظرا لأنه يساهم في معالجة الكثير من المشكلات المرورية، الناتجة عن خروج عدد كبير من الحاويات من ميناء غرب بورسعيد، فضلا عن حل مشكلات الازدحام الناتجة عن حركة العاملين من خارج بورسعيد لمنطقة الاستثمار.

ووجه محافظ بورسعيد بتعديل التصميم المبدئي لمقترح إنشاء كوبري علوي جديد بداية من طريق المعاهدة حتى منفذ النصر، وإجراء جولة ميدانية لموقع إنشاء الكوبري لإعادة الدراسة والتخطيط، مؤكدا على أهمية الدقة في العمل وتنفيذ كوبري جديد يليق بالتنمية التي تشهدها بورسعيد مؤخرا، ويساهم في التيسير على المواطنين في المقام الأول، مشددا على التنسيق بين كافة الجهات المختصة بالعمل لسرعة إنجاز وتنفيذ المشروع.