محافظ الوادي الجديد يتفقد أعمال تطوير منطقة عين بشارة في الخارجة

الوادي الجديد - ماهر البهنساوي

تابع اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الاثنين، أعمال تطوير منطقة عين بشارة غير المخططة بمدينة الخارجة، والتي تتم بالتنسيق مع صندوق التنمية الحضرية بتكلفة 6 ملايين جنيه، يرافقه المهندس محسن مغربي مدير عام الطرق والمهندسة إيمان حسين مدير وحدة تطوير المناطق العشوائية.

ووجه المحافظ بإزالة مباني الخطورة الداهمة غير المأهولة بالسكان، وتوسعة ورصف الطريق بداية من مسجد إبراهيم شكري حتى ميدان تقاطع شارعي بورسعيد والشهيد حازم عبد الخالق، وذلك لخدمة سكان المنطقة وتيسير حركتهم. وتشكيل لجنة لحصر زراعات النخيل المقرر إزالتها لتوسعة الطريق بعد إنتهاء موسم التمور؛ لتعويض أصحابها.

جدير بالذكر أنه تم الإنتهاء من إحلال شبكات الصرف الصحي ومياه الشرب بطول ٤ كم وطلاء واجهات المنازل، كما يجري استكمال أعمال رصف الشوارع الداخلية.