محافظ المنيا يوافق على النزول بالمجموع فى عدد من المدارس الفنية

المنيا-حسن عبد الغفار

وافق اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، على النزول بمجموع القبول ببعض مدارس التعليم الثانوي الفني للعام الدراسي 2022 / 2023 وذلك لاستكمال الأعداد المطلوبة، ونظرًا لوجود أماكن شاغرة ببعض المدارس وتحقيقًا للمصلحة العامة للطلاب.

والمدارس التي تم نزول المجموع بها مدرسة المنيا الفندقيه بنات من 235 درجه إلى 230 درجه ومدرسة برطباط الصناعيه بنات بمغاغة من 155 درجة إلى 153 درجة ومدرسة ابوقرقاص الصناعية بنين من 160 درجه إلى 155 درجة ومدرسة حميدة الجندي التجاريه بنين من 144 درجه إلى 142 درجه.

كان محافظ المنيا قد وافق على خفض الحد الأدنى لدرجات القبول بالثانوي العام من 215 درجة إلى 212 درجة لشغل الأماكن الشاغرة بمدارس مدن وقرى المحافظة.