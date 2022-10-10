محافظ المنيا يشهد زراعة أشجار مثمرة وزينة وتوزيع 10 آلاف شجرة على القرى والأحياء

المنيا – حسن عبد الغفار

شهد اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبوزيد أعمال زراعة عدد من الأشجار المثمرة والزينة بمدخل مدينة سمالوط شمال المحافظة، حيث بدأت الوحدة المحلية فى توزيع أكثر من 7 آلاف شجرة، من إجمالى 10 آلاف شجرة سيتم زراعتها بالوحدة المحلية، من أشجار الزينة والمثمرة على الوحدات المحلية القروية والأحياء، بمشاركة الجمعيات الأهلية وتحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعى، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة"، فى إطار رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 وضمن الجهود المصرية فى ملف المناخ، بالتزامن مع الدورة الـ 27 لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ” cop27"والتى تستضيفها مصر نوفمبر المقبل.

جاء ذلك بحضور أحمد راشد، رئيس مركز سمالوط، ياسر بخيت، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى وعدد من أعضاء مجلس النواب، والأزهر والكنيسة وممثلى المجلس القومى للمرأة والجمعيات الأهلية والمجتمع المدنى.

وجه المحافظ الشكر والتحية لكافة الجهات المشاركة فى أعمال المبادرة، وذلك فى لقاء عقده بمقر الوحدة المحلية لسمالوط، لافتا إلى أنه تم التنسيق بين كافة الجهات، لتشجير الطرق الرئيسية والفرعية، والصحراوية وبمحيط مراكز الشباب والمدارس والمستشفيات وقرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة، موجها بضرورة المتابعة الدورية لأعمال الرى لتلك الأشجار حفاظا عليها، وتكثيف حملات المتابعة والرقابة من قبل إدارة شؤون البيئة، لضمان عدم قطع تلك الأشجار، أو الإضرار بها.

وأكد المحافظ على تسخير كافة الإمكانيات لدعم وتعظيم الاستفادة من تلك المبادرة والتى تستهدف التأكيد على الجهود الوطنية التى بذلتها الحكومة المصرية للتعامل مع البعد البيئى وتغيرات المناخ، مناشداً المواطنين بالتكاتف لتحقيق الاستغلال الأمثل للطاقة وترشيد الاستهلاك والعمل على استغلال الطاقة النظيفة الصديقة للبيئة تحقيقاً للصالح العام.

من جانبه، أوضح أحمد راشد رئيس المركز، أن تنفيذ تلك الأعمال، تأتى فى إطار تنفيذ توجيهات السيد محافظ المنيا، فى الاجتماع الأخير، حيث تستهدف الوحدة المحلية زراعة أكثر من 10 آلاف شجرة على جانبى الطرق العامة والصحراوية، مشيراً إلى أن تنفيذ تلك الاعمال، تعتبر فرصة جيدة للتوسع فى زراعة المسطحات الخضراء وإضفاء اللمسات الجمالية على الشوارع والميادين.

وأضاف رئيس المركز، أنه تم وضع خطة لتنفيذ المبادرة وزراعة الأشجار وتتمثل فى تشجير المحاور والطرق الرئيسية والميادين الرئيسية والفرعية وعلى جانبى الطرق العامة، إلى جانب رفع كفاءة الجزر الوسطى على المحاور الرئيسية وزيادة المسطحات الخضراء وزراعة الأشجار المثمرة فى جميع القرى والأحياء لتصبح متنفسا طبيعيا للمواطنين.



راعة أشجار مثمرة وزينة بمدخل مدينة سمالوط (1)



راعة أشجار مثمرة وزينة



راعة أشجار مثمرة وزينة بمدخل مدينة سمالوط (3)

اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا