محافظ المنوفية يوافق على النزول بدرجات القبول بالمدارس الفنية للمرة الثالثة

وافق اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، على النزول بدرجات القبول للمرة الثالثة فى بعض المدارس الفنية "صناعى - زراعى – التعليم والتدريب المزدوج" للعام الدراسى 2022/2023 "عام – خدمات"، جاء ذلك بناءً على المذكرة المقدمة من وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية بهدف إستكمال الكثافات الطلابية وتخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور وحرصاً على المستقبل التعليمى لأبنائنا الطلاب.

حيث أوضح مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة أنه تم نزول تنسيق القبول بـمدرسة البتانون الثانوية الصناعية بنين إلى مجموع 185 وبمدرسة الشهيد عبدالله عبد المولى الزخرفية بشبين الكوم إلى مجموع 180 درجة، وفى مدرسة قويسنا الثانوية الصناعية بنين تم النزول إلى مجموع 190 درجة و170 بفصول الخدمات.

وفى بركة السبع تم النزول بمجموع درجات القبول بمدرسة بركة السبع الصناعية المتقدمة إلى 187 درجة، و179 درجة بمدرسة عبد المحسن هلال الصناعية بنين، وفى مدرسة الشهيد عبد الحكيم عبد الوهاب عمر تم النزول إلى مجموع درجات 180 درجة بفصول الخدمات.

وفى الشهداء تم النزول بمجموع الدرجات بمدرسة الشهداء الثانوية الصناعية بنات إلى 175 درجة بفصول الخدمات، وفى تلا تم النزول إلى مجموع درجات 192 ومجموع 170 درجة بفصول الخدمات فى مدرسة تلا الثانوية الصناعية بنات وإلى مجموع 187 درجة و160 درجة بفصول الخدمات فى مدرسة تلا الثانوية الصناعية بنين.

وفى منوف، قال مدير مديرية التربية والتعليم، إنه تم النزول بدرجات القبول بمدرسة بهواش الثانوية الصناعية المشتركة إلى 197 درجة و164 بفصول الخدمات، وبمدرسة منوف الثانوية الصناعية بنات تم النزول إلى 170 درجة بفصول الخدمات، وفى أشمون تم النزول إلى مجموع درجات 193 بمدرسة أشمون الثانوية الصناعية العسكرية، وفى الباجور بلغ مجموع درجات القبول إلى 195 بمدرسة مصطفى خاطر الصناعية المشتركة و165 بفصول الخدمات بمدرسة أبى العرب الثانوية الصناعية بنات، وفى السادات تم النزول إلى مجموع 179 بمدرسة السادات الثانوية الصناعية المشتركة.

وفيما يخص التعليم الثانوى الزراعى، أشار وكيل وزارة التربية والتعليم إلى أنه تم النزول بالتنسيق القبول بمدرسة شبين الكوم الثانوية الزراعية العسكرية إلى مجموع 179 درجة، ومدرسة قويسنا الثانوية الزراعية العسكرية إلى مجموع 170 درجة، وفى مدرستى أشمون الثانوية الزراعية العسكرية وتلا الثانوية الصناعية العسكرية تم النزول بالمجموع إلى 178، وفى مدرسة منوف الثانوية الزراعية المشتركة تم النزول بالمجموع إلى 182 درجة.

وفى التعليم والتدريب المزدوج تم النزول إلى مجموع درجات 185 بمدرستى اصطبارى الثانوية الصناعية بنات بشبين الكوم ومدرسة قويسنا الثانوية الصناعية العسكرية بنين.

يأتى هذا انطلاقا من حرص واهتمام محافظ المنوفية على المستقبل التعليمى لأبنائه الطلاب، موضحاَ أنه يسعى جاهداً للارتقاء بالعملية التعليمية بالمحافظة للوصول بالمجتمع إلى مصاف الدول المتقدمة.