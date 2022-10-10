محافظ المنوفية يشدد على التواصل المستمر مع المواطنين وإيجاد حلول لشكواهم

واصل اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، سلسلة لقاءاته اليومية بالمواطنين من أبناء المحافظة بمكتبه بالديوان العام للتعرف على شكواهم وتلبية مطالبهم فى ضوء اللوائح والقوانين المنظمة لذلك وبالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بشتى قطاعات الخدمات.

حيث شدد المحافظ على رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور بفحص شكوى مواطنة تتضرر من تعنت أحد الموظفين ضدها وعدم الحصول على رخصة هدم وبناء لمنزلها البسيط الذى تقيم به وأسرتها، مشيرا إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الشكوى فى حال ثبوت صحتها، كما وجه المحافظ مدير مديرية التربية والتعليم بدراسة طلب أخصائية صحافة وإعلام أول بمدرسة التربية الفكرية بالشهداء بالتقدم لوظيفة موجه تربية خاصة فكرى علما بأنها حاصلة على شهادة اساسيات التوجيه الفنى بالأكاديمية المهنية للمعلم بالإضافة إلى درجة الدكتوراة فى الفلسفة.

هذا وقد كلف المحافظ الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بفحص شكوى مواطن بناحية العراقية مركز الشهداء يتضرر من قيام الوحدة المحلية بإزالة حوض الرى المصدر الوحيد لرى الأرض الزراعية الخاصة به مجاملة لمواطن آخر والعرض عليه، كما أمر المحافظ بإعداد خطاب لوزير الصحة بشأن طلب مواطن بناحية كفر البتانون مصاب بمرض سرطان الرئة ويلتمس صرف جرعة من عقار Other/Opdivo ومد العلاج ثلاثة أشهر مراعاة لظروفه الصحية الصعبة.

وتضمن اللقاء شكوى مواطن بناحية عزبة على عبد الجواد مركز قويسنا ويعمل عامل نظافة بالمنطقة الصناعية بقويسنا وقد تم إنذاره بالفصل من العمل نظرًا لغيابه المتكرر حيث أنه مريض ويحتاج إلى إجراء عملية جراحية، وعلى الفور وجه المحافظ رئيس المنطقة الصناعية بالاعتداد بالإجازة المرضية المقدمة مراعاة لظروفه الصحية والاجتماعية الصعبة كما كلف إدارة العلاقات العامة باصطحاب المواطن إلى المستشفى التعليمى لإجراء الفحوصات اللازمة له، كما وجه المحافظ بصرف مساعدة مالية لمواطنة بناحية طهواى بأشمون مراعاة لظروفها المعيشية الصعبة.

وشدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية والمديريات الخدمية بضرورة التواصل الدائم والفغال مع المواطنين والتعرف على شكواهم ومحاولة إيجاد حلول لها فى إطار اللوائح والقوانين.