محافظ المنوفية: متابعات ميدانية لرصف شارع زكريا وامتداد نادى المعلمين بالشهداء

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية على ضرورة الاستمرار في تكثيف الجهود والمتابعة الميدانية لكافة أعمال التطوير والرصف الجارى تنفيذها بنطاق المحافظة ضمن الخطة الإستثمارية للعام الحالى 2022/2023 ، تابع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء أعمال قطع الفرمة وإزالة الأرصفة المتهالكة بشارع زكريا نوح بداية من شارع الحرية وحتى شارع ترعة الغزالية بميت شهالة بطول (500) متر ، فضلا عن متابعة أعمال التطوير بشارع المقابر بميت شهالة وامتداد شارع نادي المعلمين بمجموع أطول( 500 ) متر تنفيذ مديرية الطرق وذلك ضمن (16) شارع سيتم رصفهم بنطاق المدينة ، فيما تابع رئيس المدينة أعمال فرد الطبقة الأسفلتية النهائية بطريق (٢٥) الشهداء- العراقية وطريق 88 ( الشهداء- دناصور) بطول (7) كم وذلك ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة ".

وفى مركز قويسنا ، تابع رئيس الوحدة المحلية أعمال الرصف بشارع ( زرد ، البنك الاهلي ، والتقاطعات الفرعية بشارع الجلاء ) ، وأوضح رئيس المدينة إلى أنه جارى رصف (7) شوارع بنطاق المدينة وهم (بورسعيد بطول( 935) م، و الباجوري بطول (1015)م ، إبراهيم الخليل بطول (670) م ، التحرير بطول 500 م ، النبى موسى بطول 200 م، عبدالله مليجي بطول 200 م ، ومسجد ابو زيد بطول 300 م ) والتى ستساهم بتحقيق السيولة المرورية أمام المواطنين والمركبات.

فيما أشار رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف إلى أنه جارى أعمال قطع الفرمة بشارع (عباس الشرقاوي ، مسجد التقوى ) بنطاق المدينة ، فضلا عن استمرار أعمال التطوير وفرد طبقة الأساس بالشوارع المتفرعة من طريق سرس الليان تمهيدا لتركيب بلاط الانترلوك ، وكذا متابعة أعمال تركيب البلدورات بطريق البطحة القبلية وصب الخرسانة المسلحة وتركيب البرجولات بممشى البطحه البحرية بمنوف لخلق متنفس حيوي للأهالى ، وتم التنبيه على الشركات المنفذة بتسريع وتيرة العمل لتحقيق نقلة نوعية بمستويات الإنجاز مع الإلتزام بكافة المواصفات والمعايير المقررة.

كما تابع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون الأعمال الإنشائية لإقامة موقف أشمون العمومي والمقام على أرض سوق المواشي القديم بمساحة تقارب ( 3) أفدنة تنفيذ الهيئة العامة للأبنية التعليمية بالمنوفية ، وذلك في إطار خطة المحافظة لإقامة أسواق ومواقف نموذجية بديلة عن المواقف العشوائية تساهم في النهوض بالخدمات المقدمة ، هذا وأكدت رئيس حى غرب شبين الكوم إستمرار المتابعة الميدانية لأعمال التطوير بمنطقة مجمع المصالح الحكومية حيث جاري فرد وتسوية ودك طبقة السن بشارع أحمد عرابي وتركيب البلدورات بشارع الشهداء ومحيط مجمع المصالح ، وذلك ضمن خطة المحافظة لتطوير ورفع كفاءة الشوارع الرئيسية والحيوية بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.