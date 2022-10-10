اليوم السابع
Ads
الإثنين، 10 أكتوبر 2022 11:49 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ الشرقية يُتابع أعمال الرصف الجارى تنفيذها بشوارع منيا القمح

الإثنين، 10 أكتوبر 2022 11:36 ص
محافظ الشرقية يُتابع أعمال الرصف الجارى تنفيذها بشوارع منيا القمح الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية
الشرقية - فريق المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تابع الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، مع المهندس محمد عبد الوهاب رئيس مركز ومدينة منيا القمح، نسب تنفيذ أعمال الرصف الجارى تنفيذها بشوارع المدينة لتيسير الحركة المرورية، مشددًا على ضرورة إزالة كافة المعوقات التي تحول استكمال أعمال رصف الشوارع طبقاً للجدول الزمني المحدد لفتح الطريق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.
 
ومن جانبه أوضح رئيس مركز ومدينة منيا القمح أنه جاري تنفيذ أعمال رصف الشوارع الداخلية للمدينة، مشيراً إلى أنه جارى تنفيذ أعمال رصف شارع الجمعية بطول 1198 متر تقريبًا وبتكلفة 2 مليون و90 ألف جنيه، كما أنه جارى تنفيذ أعمال رصف شارع علي فهمي بطول 475 مترا وبتكلفة 800 ألف جنيه، وذلك ضمن الخطه الاستثمارية للمركز لتيسير الحركة المرورية داخل شوارع المدينة.
 

 


منيا القمح

رصف الطرق بالشرقية

اخبار الشرقية

مشروعات خدمية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة