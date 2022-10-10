محافظ الشرقية يُتابع أعمال الرصف الجارى تنفيذها بشوارع منيا القمح

ومن جانبه أوضح رئيس مركز ومدينة منيا القمح أنه جاري تنفيذ أعمال رصف الشوارع الداخلية للمدينة، مشيراً إلى أنه جارى تنفيذ أعمال رصف شارع الجمعية بطول 1198 متر تقريبًا وبتكلفة 2 مليون و90 ألف جنيه، كما أنه جارى تنفيذ أعمال رصف شارع علي فهمي بطول 475 مترا وبتكلفة 800 ألف جنيه، وذلك ضمن الخطه الاستثمارية للمركز لتيسير الحركة المرورية داخل شوارع المدينة.

تابع الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، مع المهندس محمد عبد الوهاب رئيس مركز ومدينة منيا القمح، نسب تنفيذ أعمال الرصف الجارى تنفيذها بشوارع المدينة لتيسير الحركة المرورية، مشددًا على ضرورة إزالة كافة المعوقات التي تحول استكمال أعمال رصف الشوارع طبقاً للجدول الزمني المحدد لفتح الطريق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.