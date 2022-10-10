محافظ الشرقية يهنئ الأشبال الفائزين بالمركز الأول في مسابقات المهرجان الكشفي

الشرقية - فريق المحافظات

هنأ الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، الدكتور محمود عبد العظيم، وكيل وزارة الشباب والرياضة، لحصول مركزي شباب منشأة رضوان بأبو كبير والجمالية بأبو حماد، بالمركز الأول على مستوى الجمهورية في فعاليات المهرجان الكشفي الأول لختام الأنشطة الكشفية، والذي أقيم تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، خلال الفترة من 25 إلى 28 سبتمبر الماضي بالمدينة الشبابية بأبي قير بمحافظة الإسكندرية، تحت شعار "معاً من أجل قادة الغد".

وأشاد محافظ الشرقية، بمجهودات مديرية الشباب والرياضة وما تقدمه من الأنشطة المتنوعة والمبادرات الرياضية والحملات التوعوية لمختلف الفئات العمرية وكذلك تقديمها عروضاً لمواهب الطلائع والشباب، فضلاً عن ما قدمه أعضاء نادي الفتاه والمرأة من تنفيذ ورش عمل متنوعة وعرضها باستخدام وسائل التواصل الإجتماعي.

ومن جانبه أشار الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزاره الشباب والرياضة إلي مشاركه أعضاء فرقتى (الكشافة والمرشدات) التابعين لمركز شباب منشأة رضوان، وفرقة (الأشبال) التابعة لمركز شباب أبو كبير، وفرقة (الزهرات) التابعة لمركز شباب الجمالية في فعاليات المهرجان الكشفي الأول لختام الأنشطة الكشفية بالأسكندرية والتي أقيمت في المجالات (الدينية – الكشفية – الصحية والبدنية – الإجتماعية – المعارض الفنية)، لافتاً إلي فوز فريق المرشدات بمركز شباب منشأة رضوان التابع لإدارة شباب أبو كبير وفوز فريق الزهرات بمركز شباب الجمالية التابع لإدارة شباب أبو حماد بالمركز الأول على مستوى الجمهورية، كما فازت فرق الكشافة بمركز شباب منشأة رضوان وفرق الأشبال بمركز شباب أبو كبير بالمركز الثانى علي مستوى الجمهورية.

أوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة أن فعاليات المهرجان الكشفي تهدف إلى تنشيط ودعم الحركة الكشفية بمراكز الشباب وإيجاد مناخ من التنافس الهادف بين الفرق المشاركة، وتنمية المهارات الكشفية والإرشادية لدى الطلائع المشاركين وتبادل المعارف والمهارات بين الفرق المشاركة، والتأكيد على القيم والسلوك، وتوطيد أواصر المحبة والصداقة والتعارف فيما بينهم.