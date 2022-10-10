محافظ الدقهليه يتابع تنفيذ محاكاة التصدي لتجمعات المياه في الشتاء

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، على استمرار الجهود المكثفة للوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة احتمالات سقوط أمطار غزيرة، حيث تتضمن هذه الإجراءات تنفيذ محاكاة على الطبيعية لمواجهة تجمعات الأمطار بالميادين والشوارع والمناطق الحيوية بنطاق المحافظة.

وتابع "مختار" جهود الوحدات المحلية لمركز ومدينة ميت غمر ومركز ومدينة بني عبيد، في تنفيذ محاكاة التصدي لتجمعات الامياة ببعض المناطق.

وفي هذا الصدد، قال العميد عمرو فكري رئيس مركز ومدينة ميت غمر، أنه تمت متابعة تنفيذ محاكاة وتجربة علي الطبيعة لمجابهة احتمالات الطقس السيئ واحتمالية سقوط امطار غزيرة وذلك بمنطقة نفق العرشة واسفل كوبري زفتي ميت غمر من خلال كافة الاجهزة والمعدات التابعة لرئاسة المركز بالتنسيق مع قطاع مياة الشرب والصرف الصحي بميت غمر.

وقالت ايضا الدكتور آمال بركات رئيس مركز ومدينة بني عبيد أنه تم متابعة التجهيز والاعداد لسيارات شفط المياة وتنفيذ اعمال تطهير بالوعات الامطار فضلا عن تنفيذ محاكاة علي الطبيعة لمواجهة اخطار تجمعات الامطار خاصة مع احتمالية سقوط امطار غزيرة بالتنسيق والتعاون مع شركة مياة الشرب والصرف الصحي حيث تم امداد رئاسة المركز بسيارة شفط مياة مع اعداد وتجهيز اطقم العمال المختصة في هذا الشأن.

والجدير بالذكر ان " محافظ الدقهلية" كان قد عقد عدة اجتماعات" لرؤساء المراكز والمدن والاحياء لاستعراض ومناقشة الاستعدادات لمواجهة احتمالية اخطار هطول امطار غزيرة، حيث اكد "مختار" خلال هذه الاجتماعات بضرورة تطبيق نموذج محاكاه علي الطبيعية للتأكد من الاستعداد لمواجهة أي سيول أو امطار والتأكد من عمل التطهير اللازم لكافة البالوعات وعزل أعمدة الكهرباء .

وأشار " المحافظ " الي انه تم تشكيل غرفة عمليات دائمة بديوان المحافظة تضم كافة الأجهزة التنفيذية المختصة لمتابعة الموقف أولا باول خلال موسم الأمطار.

وكما كلف " مختار" الإدارة العامة للأزمات والكوارث بإعداد دليل إتصال بكل الجهات وفرق العمل وخريطة بالمخاطر المحتملة والتقييم المستمر والمتابعة الجادة لتنفيذ كافة الاجراءات المتخذة من قبل كافة الاجهزة

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء وتكليفات اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية ، بضرورة الإستعداد الكامل لمواجهة أخطار موسم هطول الأمطار والسيول حفاظا علي أرواح المواطنين والممتلكات العامة والخاصة